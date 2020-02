Edison Luiz Brittes Junior e mais seis réus no processo do assassinato do jogador Daniel Correa Freitas serão julgados por júri popular. A determinação foi proferida pela juíza Luciani Martins de Paula, da 1ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais de São José dos Pinhais, da região de Curitiba, na tarde desta sexta-feira (28). No entanto, ainda não há data definida para a realização do julgamento.

Além de Edison, que confessou ter matado Daniel, também respondem pelos crimes relacionados ao caso Allana Emylli Brittes, Cristiana Rodrigues Brittes, David Willian Vollero Silva, Eduardo Henrique Ribeiro da Silva, Evellyn Brisola Perusso e Ygor King. Cristiana, Allana e Evellyn não serão julgadas pelo crime de homicídio.

Veja por quais crimes os réus são acusados

Edison Brittes: homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual, corrupção de menor e coação no curso do processo;

Cristiana Brittes: coação do curso de processo, fraude processual e corrupção de menor;

Allana Brittes: coação no curso do processo, fraude processual e corrupção de menor;

David Willian da Silva: homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual;

Eduardo da Silva: homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e corrupção de menor;

Ygor King: homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual;

Evellyn Brisola Perusso: fraude processual.

O Crime

Daniel foi encontrado morto no dia 27 de outubro de 2018 em um matagal de São José de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Segundo informações do processo, antes de ser assassinado, o jogador esteve na festa de 18 anos de Allana, em uma casa noturna em Curitiba. De lá, ele saiu com amigos e a família da jovem para um after na casa dos Brittes, onde foi agredido e depois, levado para uma área rural no mesmo município. Daniel teve seu pescoço quase degolado e o órgão sexual decepado. Pai de Allana, Edison Brittes Jr. admitiu ter matado o jogador após a suposta tentativa de estupro de sua mulher, Cristiana Brittes.

Relembre a cronologia do caso

Outubro 2018

Sábado (27): Ex-jogador do Coritiba é encontrado morto em São José dos Pinhais

Quarta (31): Corpo de Daniel é velado em Minas Gerais

Quarta (31): Daniel foi espancado antes de ser morto, diz testemunha

Novembro 2018

Quinta (1): Suspeito de matar ex-jogador é preso, junto com esposa e filha

Sexta (2): Perícia na casa onde ex-jogador foi agredido antes de ser morto pode revelar detalhes do crime

Sexta (2): Conversas de Whatsapp apontam que filha de suspeito fez contato com família de jogador

Sábado (3): Saiba em que condições está presa a família Brittes, acusada da morte do jogador Daniel

Segunda-feira (5): Rapazes que testemunharam morte do ex-jogador Daniel devem depor nesta semana

Segunda-feira (5): Cris e Allana Brittes prestam depoimento sobre morte de Daniel. Caso tem novidades!

Terça-feira (6): “A família está mentindo”, diz delegado após depoimento de mãe e filha

Terça-feira (6): Mãe e filha contam detalhes sobre a morte de Daniel em depoimentos; leia na íntegra!

Terça-feira (6): Novos depoimentos desmentem estupro do jogador Daniel

Quarta-feira (7): ‘Daniel foi assassinado com requintes de crueldade’, diz promotor

Quarta-feira (7): Celular de Cris Brittes é entregue à polícia

Quarta-feira (7): Veja o que Edison Brittes disse à polícia em depoimento nesta quarta

Quinta-feira (8): Dois suspeitos de ajudarem Edison Brittes nas agressões contra jogador se apresentam

Quinta-feira (8): Cris e Allana Brittes são transferidas para presídio feminino em Piraquara

Sexta-feira (09): Moto ostentada por Brittes era de traficante, diz delegado

Sábado (10): Família Riqueza: festa de aniversário de Allana Brittes custou R$ 30 mil

Domingo (11): Celular usado por Edison Brittes para dar pêsames é de um homem morto

Domingo (11): Imagens mostram Edison Brittes combinando mentira sobre morte de jogador Daniel

Segunda-feira (12): O que ainda não foi respondido sobre a morte do jogador Daniel

Segunda-feira (12): Com medo, ficante do jogador Daniel contou detalhes do que viu à polícia

Segunda-feira (12): Objetivo era castrar, não matar, diz suspeito de participar de morte do jogador Daniel

Terça-feira (13): Mãe do jogador Daniel registrou mentiras contadas por Allana em cartório

Quarta-feira (14): Envolvido na morte do ex-jogador Daniel tem contrato rescindido com o Paraná Clube

Quinta-feira (15): Legítima defesa? Entenda os detalhes jurídicos envolvendo o ‘Caso Brittes’

Quinta-feira (15): Preso 7º envolvido na morte do jogador Daniel

Sexta-feira (16): Edison proibiu testemunha de chamar ambulância que poderia salvar jogador

Segunda-feira (19): Carro utilizado por Edison pra levar jogador até o local de crime está em nome de policial

Segunda-feira (19): Não sou amigo da família Brittes, diz Recalcatti à imprensa

Segunda-feira (19): Ministério Público abre investigação paralela contra Edison Brittes

Segunda-feira (19): ‘Estou bem, não sofri nenhum tipo de ameaça e agressão’, diz Edison Brittes, dentro da prisão

Terça-feira (20): Justiça nega pedido de liberdade de Cristiana Brittes, esposa de assassino de jogador

Terça-feira (20): Após o crime, Allana Brittes combinou “festinha” com testemunha

Quarta-feira (21): Sete são indiciados por morte do jogador Daniel. “É um psicopata”, diz delegado sobre assassino

Quinta-feira (22): Saiba detalhes da morte do jogador Daniel revelados nos laudos do IML

Segunda-feira (26): Cristiana Brittes será denunciada por homicídio pela morte de Daniel

Terça-feira (27): Após mentir em depoimento, ficante do jogador Daniel é denunciada pelo MP

Quarta-feira (28): Acusação contra Cris Brittes é uma ‘aventura jurídica’, diz defesa

Dezembro 2018

Sexta-feira (14): Ouça! Policial dá conselho a Brittes logo após a morte do jogador Daniel

Quarta (19): Cristiana Brittes tem pedido de prisão domiciliar negado pela Justiça

Janeiro 2019

Quinta (10): Defesa apela ao TJ para tentar tirar Cris e Allana Brittes da cadeia ainda em janeiro

Quarta (23): Juíza marca primeira audiência do caso Daniel Correia Freitas

Fevereiro 2019

Sexta (22): Dalledone pede adiamento de habeas corpus para Allana Brittes

Quarta (27): Inédito: adolescente disse que flagrou jogador Daniel dentro do quarto dos Brittes

Abril 2019

Quarta (3): Após 44 testemunhas de defesa, audiências do caso Daniel chegam ao fim

Quinta (4): “Tem pessoas me xingando e me provocando. Sofro muitas represálias”, diz mãe de Edison Brittes, assassino confesso de Daniel

Agosto 2019

Terça (6): Allana Brittes passa a noite na cadeia. Soltura pode acontecer a qualquer momento!

Terça (6): STJ concede habeas corpus e Allana Brittes vai responder em liberdade

Quarta (7): Allana Brittes é solta de presídio, mas deve permanecer na região de Curitiba

Segunda (12): Fora da prisão, Allana Brittes dispara contra Daniel: ‘ele quem procurou’

Setembro 2019

Quinta (12): Allana e Cristiana Brittes estão soltas, mas não podem visitar Edison

Outubro 2019

Quarta (9): Justiça libera Cristiana Brittes da tornozeleira e solta três réus do Caso Daniel

Fevereiro 2020

Quarta (5): Com dívida de R$ 15 mil, Edison Brittes tem carro e terreno bloqueados pela Justiça