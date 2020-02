Após três dias hospitalizado, o Padre Reginaldo Manzotti, pároco do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, no Centro de Curitiba, recebeu alta. Ele estava no Hospital das Nações e ainda não teve diagnóstico definido, segundo sua assessoria de imprensa. A orientação médica é que ele siga em repouso em casa.

O padre foi hospitalizado na terça-feira (25) após uma viagem a Tocantins, de onde retornou com um quadro de indisposição. Enquanto esteve no hospital ele realizou exames e apresentou melhora clínica.

No Facebook, o padre mandou um recado aos fiéis. “Queridos filhos e filhas, agradeço imensamente todas as orações e manifestações de carinho que recebi durante os dias que fiquei hospitalizado. Continuo o tratamento em casa e sei o grande poder de intercessão e, por isso, peço orações para o meu completo restabelecimento”, disse o pároco na rede social.