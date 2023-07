Um jovem de 19 anos, morador de Santo André (SP), foi preso na manhã desta segunda-feira (10), pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). Ele é suspeito de ter envolvimento no ataque ao Colégio Helena Kolody, em Cambé (PR), no dia 19 de junho deste ano, que tirou a vida de dois adolescentes.

De acordo com a Polícia Civil, o rapaz participou ativamente do crime, instigando o atirador a realizar o ataque no Paraná. Contra ele, foi cumprido mandado de prisão preventiva, com indiciamento por homicídio qualificado.

As investigações ainda apuraram que este jovem era um agressor em potencial e poderia cometer seu próprio atentado no estado de São Paulo.

Segundo a PCPR, as investigações seguem em andamento. A ação desta segunda-feira contou com o apoio da equipe do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), da Diretoria de Operações Integradas e Inteligência (Diopi), Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Outros suspeitos

Também foram presos durante as investigações, além do autor do ataque, um homem de 35 anos, um homem de 39 anos e um homem de 21 anos – em Rolândia (PR), e um homem de 18 anos de Gravatá, no estado de Pernambuco.

As vítimas

Morreram no atentado, o casal de namorados Karoline Verri Alves, 17 anos, e Luan Augusto, de 16 anos. A adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da escola. Já Luan, chegou a ser encaminhado a um hospital, mas veio a óbito no dia seguinte.

O casal de namorados não conhecia o autor dos tiros, encontrado morto alguns dias depois na Casa de Custódia, em Londrina.

