As aulas do Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, norte do Paraná, tiveram reforço na segurança no retorno das aulas nesta segunda-feira (26), uma semana após o atentado em que dois estudantes foram mortos a tiros por um ex-aluno.

LEIA MAIS – Voluntário de Curitiba é reconhecido com prêmio nacional por trabalho e dedicação

Para essa volta, seguranças terceirizados foram contratados pela instituição, além da presença de policiais militares. A direção do colégio também está promovendo um suporte psicológico aos alunos. “Nós estaremos monitorando o retorno. Para que nós saibamos identificar a necessidade de cada estudante frente a esse acompanhamento psicológico”, disse o diretor Paulo Dante.

LEIA TAMBÉM:

>> Ataque em Cambé: Arquidiocese avalia processo para santificar Karoline e Luan

>> Terceiro suspeito de envolvimento no atentado em Cambé é preso

>> Suspeito de ligação com ataque em Cambé é preso em Pernambuco

Já para a comunidade escolar, não haverá atendimento presencial ao público externo, sendo que os pedidos serão concentrados no atendimento telefônico e e-mail.

As vítimas

Morreram no atentado, o casal de namorados Karoline Verri Alves, 17 anos, e Luan Augusto, de 16 anos. A adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da escola. Já Luan, chegou a ser encaminhado a um hospital, mas veio a óbito no dia seguinte.

O casal de namorados não conhecia o autor dos tiros, encontrado morto alguns dias depois na Casa de Custódia, em Londrina.

Você já viu essas??

O que são?? Novo mobiliário urbano instalado nas praças de Curitiba chama atenção Negar comida? Importante rua de um dos bairros mais populosos de Curitiba tem novo sentido Luto Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos