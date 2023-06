Suspeito de ligação com ataque em Cambé é preso em Pernambuco

Um homem de 18 anos foi preso nesta tarde de quarta-feira (21) por suspeita de ligação com o episódio ocorrido em Cambé, na região metropolitana de Londrina. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Sesp), a captura aconteceu em Gravatá, no estado de Pernambuco.

Um mandado de prisão foi expedido pela Polícia Civil do Paraná e o suspeito foi preso com a ajuda dos policiais de Pernambuco. As investigações da Polícia Civil do Paraná sobre o caso seguem em andamento.

Ataque em Cambé

O ex-aluno do Colégio Estadual Professora Helena Kolody, de Cambé, encontrado morto na noite desta terça-feira (20), fingiu precisar de um histórico escolar para entrar na escola. Luan e Karoline estavam jogando ping-pong no pátio quando foram alvejados a tiros pelo marginal. O suspeito, preso no local no crime, portava uma machadinha, carregadores e uma arma. Karoline morreu no local e Luan chegou a ser resgatado, mas morreu no hospital horas depois.

