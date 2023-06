Caminhão-tanque pega fogo e interdita BR-277 em Balsa Nova

Um incêndio provocado por um caminhão-tanque carregado de etanol interdita os dois sentidos da BR-277, na altura do km 135, em Balsa Nova, no início da tarde desta quarta-feira (21). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há previsão para a liberação dos dois sentidos da rodovia.

Ainda segundo a PRF, o acidente aconteceu por volta do meio-dia. Não houve explosão no local.

