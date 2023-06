O rapaz de 21 anos responsável pelo assassinato de dois jovens estudantes durante um ataque no Colégio Municipal Professora Helena Kolody, em Cambé, norte do Paraná, foi encontrado morto na casa de custódia de Londrina, onde ele estava preso desde o crime, na última segunda-feira (19).

A informação da morte do assassino foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Sesp). Ainda não há detalhes do que aconteceu dentro da casa de custódia.

O Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná (DEPPEN) já instaurou procedimento interno para apurar o caso. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) também iniciou investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido.

Ataque em Cambé

Luan Karoline e Luan eram namorados e foram alvos do atirador em Cambé. Foto: Reprodução/Facebook.

O ex-aluno do Colégio Estadual Professora Helena Kolody, de Cambé, encontrado morto na noite desta terça-feira (20), fingiu precisar de um histórico escolar para entrar na escola. Luan e Karoline estavam jogando ping-pong no pátio quando foram alvejados a tiros pelo marginal. O suspeito, preso no local no crime, portava uma machadinha, carregadores e uma arma. Karoline morreu no local e Luan chegou a ser resgatado, mas morreu no hospital horas depois.

