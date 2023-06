Uma estudante de 16 anos morreu e outro de rapaz de 16 ficou gravemente feriado após um ataque de um ex-aluno do Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, região metropolitana de Londrina, no Norte do Paraná. O ataque foi feito por um ex-aluno da instituição, de 21 anos, que foi preso pela Polícia Militar.

+ATUALIZAÇÃO – Identificado atirador que matou aluna no Paraná; Ele estava com um “arsenal de guerra”

Segundo as primeiras informações, o homem entrou no local para solicitar documentos de histórico escolar e efetuou vários disparos de arma de fogo, aparentemente sem alvo definido. A correria foi muito grande e viaturas do Corpo de Bombeiros e ambulâncias foram até o local preparados para dar atendimento às vítimas.

+Leia mais! Novas vítimas acusam médico paranaense por importunação sexual

Alunos do colégio correram para tentar escapar do ataque, inclusive pulando o muro e causando alvoroço em todo o entorno da instituição de ensino. O Instituto Médico Legal também foi ao local. O ataque registrado no Paraná ocorre meses após outro caso que chocou o Brasil, em Blumenau e que levantou a questão das seguranças nas escolas.

Luto oficial

O Governo do Paraná informa que um ex-aluno entrou armado no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, na manhã desta segunda-feira (19), alegando que solicitaria o seu histórico escolar. Segundo as informações iniciais, houve um episódio de violência, uma aluna morreu e outro aluno foi baleado e está internado.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior decretou luto oficial de três dias e lamentou profundamente o ocorrido. Os secretários de Segurança Pública e da Educação estão a caminho da cidade. O ex-aluno já foi detido e encaminhado para Londrina.

Nota da Defensoria Pública do Paraná

A Defensoria Pública do Paraná (DPE-PR) lamenta profundamente o ato de violência que deixou uma estudante morta e um outro jovem ferido no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, na manhã desta segunda-feira, 19/06. A instituição se solidariza com todas as famílias das vítimas. Um ato como esse provoca impactos graves, não apenas nas vítimas, mas também em toda comunidade escolar da cidade.

A DPE-PR coloca-se à disposição para oferecer orientação jurídica às famílias da comunidade escolar da região. Telefone: (43) 9 9637-8952.

Você já viu essas??

Partiu economizar! Estes são os 10 novos carros populares mais completos! O 6º é lindo! Negar comida? Vereador polêmico não quer comida de graça no Centro de Curitiba Luto Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos