Uma creche foi alvo de um ataque na manhã desta quarta-feira (5) em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. A Polícia Militar confirmou que quatro crianças morreram, na creche Cantinho Bom Pastor, e quatro pessoas estão feridas.

Segundo a polícia, um homem de 25 anos invadiu o local com um machado e atacou as pessoas. Samu, Corpo de Bombeiros Militar e PM estão atuando na ocorrência.

“Na manhã desta quarta-feira (5), um homem de 25 anos adentrou em um estabelecimento educacional localizado no bairro Velha e atentou contra a vida de infantes do local”, informou a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), em nota.

Ainda de acordo com a PM, o agressor atacou as crianças de maneira aleatória e após as professoras tentarem defendê-las, ele saiu do local e se entregou na guarda do 10º BPM, onde foi preso e encaminhado à Polícia Civil.

As vítimas que morreram foram 3 meninas e um menino, com faixa etária de 5 a 7 anos. Outras quatro crianças feridas foram levadas ao Hospital Santo Antônio.

Somente pais e mães puderam entrar no local, e até às 10h, todas as crianças já tinham sido entregues às suas famílias.

Após o anúncio da tragédia, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, decretou luto oficial de 3 dias. “É com enorme tristeza que recebo a lamentável notícia de que a creche particular Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau, foi invadida por um assassino que atacou crianças e funcionários. Infelizmente quatro não resistiram e morreram, além de três feridos”, declarou o governador.

“Determinei imediatamente a ação das nossas forças de segurança, que já estão no local. Também decretei luto oficial de três dias. O assassino já está preso. Deixo aqui a minha total solidariedade. Que Deus conforte o coração de todas as famílias neste momento de profunda dor”, concluiu.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, publicou uma mensagem de pesar pelas vítimas. “Não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas. Meus sentimentos e preces para as famílias das vítimas e comunidade de Blumenau diante da monstruosidade ocorrida na creche Bom Pastor”, escreveu Lula, no Twitter.

O ataque ocorre menos de dez dias após uma escola em São Paulo ser alvo de um aluno adolescente que matou uma professora com golpes de faca e deixou outras três feridas, além de um estudante. Desde 2011, mais de 10 escolas foram atacadas por criminosos no Brasil.

Matéria em atualização.

