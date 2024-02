Citroën Jumper tem 30 anos de evolução a serviço dos profissionais

Há quase 100 anos, a Citroën apoia todos os profissionais com uma gama de veículos comerciais robustos e inovadores, adaptados às necessidades específicas de cada categoria. Isso é particularmente visível no segmento de furgões, com modelos icônicos como o TUB, um verdadeiro pioneiro dos veículos utilitários modernos, o renomado Type H, o bem conceituado C25 e o Jumper, que comemora hoje seu 30ºaniversário de seu lançamento mundial. Acompanhe a excepcional trajetória do Jumper, que permitiu à Citroën estar ao lado de várias empresas e categorias profissionais por 30 anos.

1994: O Jumper traz um novo conceito de modernidade ao mercado de vans

Quando foi lançado, em janeiro de 1994, o Jumper deixou uma impressão memorável ao trazer para o mercado de vans um design, conforto, ergonomia e prazer de dirigir inspirados nos veículos de passeio. Considerando os profissionais que passam longas horas em seus veículos, a Citroën deu atenção especial ao interior com ergonomia semelhante à de um sedã, isolamento acústico aprimorado e recursos inéditos para uma van, como vidros elétricos e ar-condicionado. É claro que o novo Jumper não se esqueceu de atender às necessidades essenciais de todos os profissionais com uma ampla gama de motores (gasolina e diesel, incluindo o novo 2.5L aspirado ou turbodiesel com três válvulas por cilindro, adequado para cargas pesadas) e diversas configurações de carroceria, resultando em um total de 58 versões diferentes.

2002: Motores e recursos sem precedentes

No início dos anos 2000, o Jumper evoluiu com um design renovado e, o mais importante, com a adoção de dois motores de última geração: o motor 2.2 HDi turbodiesel de injeção direta e o motor 2.0i bicombustível a gasolina/GNV. O Jumper também inovou em termos de recursos, sendo o primeiro em seu segmento a oferecer um banco do motorista com amortecimento variável, câmera e sensores de ré.

2006: Um Jumper totalmente novo que atende melhor às necessidades de seu tempo

Com base no sucesso da primeira geração, a Citroën lançou um modelo totalmente novo que atendia ainda mais precisamente às necessidades dos profissionais. O design combinava modernidade e praticidade, incluindo degraus integrados ao para-choque para facilitar a limpeza do para-brisa. A gama de volumes úteis foi ampliada, chegando agora a até 17 m³, em comparação com os 14 m³ anteriores. O novo Jumper foi um dos poucos modelos de tração dianteira em seu segmento a permitir um peso total carregado superior a 3,5 toneladas. A linha de motores diesel HDi foi ampliada para incluir três níveis de potência: 100, 120 e 157 cv.

2014: Um Jumper na vanguarda com a introdução de auxílios de direção avançados

Continuando a estar na vanguarda, o Jumper recebeu tudo o que há de mais moderno em meados da década de 2010: luzes diurnas com LED, uma tela sensível ao toque com sistema de navegação integrado, conexão Bluetooth e USB e um sistema Stop & Start em seus motores e-HDi para reduzir ainda mais o consumo de combustível.

2024: O Jumper entra em uma nova era

Hoje, o Jumper inicia uma dimensão sem precedentes para se manter totalmente conectado à evolução das restrições, necessidades e desejos dos profissionais, com a chegada de um novo modelo na Europa, com novas e inéditas opções de motores e câmbios. Como pioneiro em emissões zero em seu segmento, o Jumper também estará disponível na Europa com uma versão elétrica e, posteriormente, com um novo trem de força alimentado por célula de combustível de hidrogênio que deverá oferecer uma autonomia de quase 500 km.

Com esses novos recursos e um design mais assertivo do que nunca, com a nova identidade da marca Citroën, o Jumper tem todos os pontos fortes para inaugurar uma quarta década de sucesso no segmento de vans.