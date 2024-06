M-Benz lança chassi de ônibus dedicado para fretamento contínuo

A Mercedes-Benz segue ampliando o seu portfólio de chassis de ônibus para atendimento às demandas dos clientes. Chega ao mercado o modelo OF 1621 com tecnologia BlueTec 6, atendendo à legislação de emissões Proconve P8 (Euro 6). Este modelo é único no mercado desenvolvido especialmente para fretamento contínuo de funcionários de empresas, indústrias e outras demandas corporativas.

Essa novidade para operadores de fretamento será um dos destaques do estande da marca na LatBus 2024. Trata-se do principal evento do setor de ônibus do Brasil e da América Latina, que será realizado, entre os dias 6 e 8 de agosto, em São Paulo, capital.

“O chassi OF 1621, solução exclusiva da nossa marca para o fretamento de funcionários, ganha a versão com tecnologia BlueTec 6, mantendo suas características de eficiência e excelente custo/benefício, agregando ainda os benefícios ambientais derivados da redução de emissões de poluentes locais”, diz Walter Barbosa, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil. “Dessa forma, seguimos oferecendo um produto de excelente custo operacional para os operadores de fretamento de funcionários e agora ainda mais compatível com o meio ambiente e a mobilidade sustentável”.

OF 1621 pode receber carroçarias para até 48 assentos

Com entre-eixos de 5.950 mm e PBT (peso bruto total) de 16,5 toneladas, o OF 1621 pode receber carroçarias de até 12,5 metros de comprimento. Esta configuração permite montagem de até 48 assentos para passageiros, mais o DPM (Dispositivo de Poltrona Móvel), que oferece segurança e acessibilidade a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida.

“Nosso portfólio tradicionalmente já oferece vários modelos de chassis de ônibus para as empresas do segmento. O grande diferencial do exclusivo OF 1621 é que ele foi concebido especificamente para ser o modelo de entrada do segmento de fretamento contínuo a partir de pedidos de clientes que nos solicitaram um ônibus com um custo mais atrativo, sem abrir mão do maior número possível de assentos, permitindo o transporte dos passageiros com distanciamento e segurança”, ressalta Walter Barbosa.

A solução encontrada foi um modelo com balanços dianteiro e traseiro mais curtos e o entre-eixos de 5.950 mm. Com isso, foi possível acomodar os equipamentos como tanque de combustível de 300 litros, tanque de ARLA de 25 litros, bateria de 170 Ah, e preparação para ar condicionado de tal forma que não há necessidade de retrabalhos de corte das longarinas e do cardan para alongamento do chassi. Assim, o OF 1621 diminui os retrabalhos facilitando o acoplamento da carroçaria de forma rápida e fácil, com menor custo de aquisição e melhor custo/benefício para fretamento.

“A Mercedes-Benz é a primeira marca que trouxe para o mercado um veículo completamente dedicado ao serviço de fretamento contínuo”, ressalta Walter Barbosa. “Esse projeto foi realizado em parceria com os encarroçadores, visando a otimização do tempo de encarroçamento e um menor volume de retrabalho pelo implementador. Os clientes também foram ouvidos, contribuindo muito para a assertividade do desenvolvimento desse produto da marca”.

OF 1621 facilita e agiliza o encarroçamento

O modelo OF 1621 da Mercedes-Benz é um chassi que já vem pronto para encarroçamento, assegurando maior rapidez, menor interferência e menor reposicionamento de componentes.

O OF 1621 se caracteriza por balanços dianteiro e traseiro curtos. Na parte dianteira, isso resulta em maior ângulo de entrada e de saída, facilitando o serviço de fretamento contínuo, especialmente por dentro dos bairros. Na traseira, o balanço curto possibilita a instalação de bagageiro passante, permitindo também a acomodação do estepe.

O motor OM 924 LA do OF 1621 é o mesmo do OF 1721, amplamente conhecido no mercado por sua força, robustez e excelente desempenho. Sua potência é de 208 cv a 2.200 rpm, com torque máximo de 780 Nm entre 1.200 a 1.600 rpm. Este motor possui polia com canaleta adicional para acionamento do compressor de ar-condicionado, solução ideal para fretamento.

A esse propulsor junta-se o câmbio Mercedes-Benz G-90 de 6 marchas, igualmente reconhecido por sua eficiência e conforto de dirigibilidade. A harmonia do trem-de-força é assegurada pelos eixos dianteiro e traseiro da própria marca.

A suspensão do OF 1621 é metálica, com feixe de molas semi-elípticas, amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora, tanto na dianteira, quanto na traseira.

O freio de serviço é do tipo tambor, com ar comprimido de dois circuitos. Também vem equipado com freio-motor, exclusivo freio-motor auxiliar Top Brake, sistema anti-travamento de rodas ABS, auxilio de partida em rampa, tomada para sistema de gerenciamento de frota FMS, freio de parada ativado pela abertura de portas e ESP (controle eletrônico de estabilidade). (Foto: Mercedes-Benz/Divulgação).