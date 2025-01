Família procura jovem desaparecido e visto pela última vez na RMC: “estamos sofrendo”

O desaparecimento do jovem Vinicius Silva Rodrigues Furtado, de 21 anos, morador de São Mateus do Sul, região sul do Paraná, está deixando a família angustiada desde o dia 12 de janeiro, quando foi o último contato.

Vinicius tem 1,65m de altura, olhos castanhos e cabelos castanhos, e estaria usando um boné preto e uma mochila de cor azul-marinho. A mãe do jovem, Aline da Silva Rodrigues, informou que ele possivelmente estaria em Araucária, na Grande Curitiba.

“Ele foi visto na terça-feira passada (14) em uma rodovia em Araucária. Uma vez ele sumiu, mas no mesmo dia foi encontrado. Ele faz tratamento psiquiátrico e está em depressão. Acredito que esteja desnorteado. Peço paciência e calma para quem o encontrar. Estamos sofrendo aqui”, desabafou Aline.

Caso tenha alguma informação relevante, entre em contato com a Polícia Militar via 190, ou pelo telefone da mãe do Vinicius, a Aline, no (42) 98872-0276. Qualquer ajuda é bem-vinda!