Mega Sena 2818 milionária premia duas apostas de Curitiba. Resultado!

Dois apostadores de Curitiba viveram momentos de pura emoção, na noite desta terça-feira (21), com o sorteio da Mega Sena 2818 milionária. O prêmio era de R$ 7 milhões e acumulou. Os apostadores de Curitiba vão rechear a conta com o prêmio secundário da Mega Sena, a quina, quando o apostador acerta cinco dos seis números da sorte.

Resultado da Mega Sena 2818 milionária: 07, 10, 12, 15, 25 e 47

Os apostadores de Curitiba fizeram apostas simples, com seis números, que renderam um prêmio de R$ 18,9 mil. As apostas foram feitas nas lotéricas Elefante da Fortuna, no bairro Campo Comprido, e na Loterias Juvevê, no bairro de Curitiba de mesmo nome. Confira abaixo o detalhamento das apostas:

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR ELEFANTE DA FORTUNA 6 Não Simples 1 R$18.948,77 CURITIBA/PR LOTERIAS JUVEVE 6 Não Simples 1 R$18.948,77

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega-Sena o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio. A aposta mais cada da Mega Sena tem 20 números e custa R$ 193 mil.