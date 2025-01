Engenheiros da Nissan reimaginam o ícone R32 EV

O que você ganha quando combina uma pequena equipe de engenheiros apaixonados, um dos carros de alto desempenho mais icônicos da Nissan e a mais recente tecnologia de veículos elétricos?

Embora os entusiastas de carros tradicionais possam ficar tentados a dizer “polêmica”, a resposta a essa pergunta foi revelada quando a Nissan exibiu sua conversão única do R32 EV no Tokyo Auto Salon 2025, no final de semana de 10 a 12 de janeiro.

Criado como um projeto apaixonado por um pequeno grupo de companheiros de equipe aventureiros da Nissan no Japão, o R32 EV explora o potencial da eletrificação para proporcionar uma experiência de direção tão envolvente e gratificante quanto a do R32 GT-R.

A força motriz

Liderando o projeto está o engenheiro de trem de força de EV da Nissan, Ryozo Hiraku. Fã de longa data do R32 GT-R e ex-proprietário do R32 Skyline, Hiraku sabia desde o início que o projeto seria recompensador e controverso.

No centro de sua decisão de usar um R32 GT-R como veículo cobaia para o projeto de sua equipe estava o desejo de eletrificar um carro que ele reverenciava e garantir que ele pudesse ser dirigido por décadas.

Hiraku disse: “Eu me perguntei se daqui a 30 anos — em 2055 ou mais — os donos desta máquina incrível ainda poderiam comprar gasolina e gostar de dirigi-la. Vi mérito em usar tecnologia elétrica e digital para replicar o apelo do R32 GT-R para que as gerações futuras pudessem experimentá-lo”.

A equipe também estava confiante de que, se conseguisse igualar com sucesso o desempenho de direção do lendário modelo usando elétrons em vez de gasolina, o conhecimento resultante poderia dar suporte ao desenvolvimento de futuros veículos elétricos.

Aparência enganosa

À primeira vista, o R32 EV quase poderia passar por um R32 GT-R padrão. Com acabamento de pintura em Gun Grey metálico, a aparência de fábrica do veículo disfarça seu transplante de coração.

Uma experiência eletrizante

Visando reproduzir a proeza do reverenciado motor biturbo de 2,6 litros, a equipe instalou um par de motores elétricos de 160 kW, cada um capaz de fornecer até 34,6 kgfm de torque. Eles removeram o assento traseiro e, em seu lugar, instalaram uma bateria de 62 kWh emprestada do Leaf Nismo RC02.

O objetivo da equipe não é exceder, mas sim igualar o desempenho do GT-R original, que produzia 280 PS (206 kW) e 35,9 kgfm de torque.

Embora o R32 EV seja aproximadamente 370 kg mais pesado que o veículo-base, devido à bateria e aos componentes elétricos, os engenheiros ajustaram sua potência e torque para corresponder à relação torque-peso do R32 GT-R original.

Visando desempenho dinâmico

Assim como foi o caso com o R32 GT-R, a equipe que trabalha no R32 EV tem como objetivo criar um carro verdadeiro para motoristas em vez de perseguir potência total e desempenho em linha reta. E, da mesma forma, a chave para atingir a proeza dinâmica desejada é um impressionante sistema de tração nas quatro rodas.

Quando estreou há 35 anos, o sistema de tração integral ATTESA E-TS da Nissan garantiu que o R32 GT-R original entregasse tração e estabilidade impressionantes em todas as condições climáticas. Com um sistema de embreagem acionado hidraulicamente, ele podia distribuir torque de até 50:50 entre as rodas dianteiras e traseiras.

À medida que a equipe avança no desenvolvimento do R32 EV, os engenheiros trabalham para ajustar os motores elétricos duplos para corresponder ao padrão definido pelo veículo original. Com uma série de sensores modernos e ausência de componentes mecânicos como embreagens, os motores elétricos duplos podem responder mais rápido e distribuir o torque entre as rodas dianteiras e traseiras com precisão ainda maior do que o sistema mecânico que eles substituíram.

Suspensão esportiva

O R32 EV conta com um kit de suspensão NISMO Sports com amortecedores Öhlins para garantir uma condução ideal e inclinação limitada da carroceria, apesar do peso adicional dos componentes do EV.

Envolvendo os sentidos

Enquanto a maioria dos veículos elétricos produzidos em massa hoje visam proporcionar uma experiência de cabine silenciosa, a equipe do R32 EV buscou replicar o envolvimento sensorial do R32 GT-R.

O R32 EV conta com funcionalidade de troca de marchas e um alto-falante na cabine que emite um som inspirado no som original do motor RB26DETT.

Para replicar a sensação de trocas de marchas manuais, a equipe até programou a sensação de choque de mudança na lógica das aletas no volante, simulando o breve solavanco que um motorista sente ao acionar a embreagem e mudar para cima ou para baixo por meio de uma caixa de câmbio mecânica.

Freios maiores e rodas inspiradas na fábrica

A equipe obteve rotores e pinças monobloco maiores do R35 GT-R, garantindo potência de parada ideal, apesar do peso adicional do R32 EV. Para acomodar os discos maiores e pinças mais robustas, a equipe desenvolveu uma roda de 18 polegadas que se assemelha muito às ligas de 16 polegadas instaladas no R32 GT-R.

Um interior atualizado

Dentro da cabine, o objetivo era manter as coisas o mais originais possível, ao mesmo tempo em que atualizava itens-chave para melhorar a experiência do motorista. Os assentos de fábrica foram trocados por Recaros personalizados. O áudio DIN duplo, os medidores e o cluster de medidores receberam telas digitais de alta resolução que fornecem informações-chave ao motorista, mantendo seu perfil original e dando um toque que os aficionados do R32 GT-R sem dúvida apreciarão.

Aprovação de um membro da equipe R32 GT-R

Depois que todos os componentes foram meticulosamente instalados, a equipe recorreu ao piloto de testes mestre da Nissan, Hiroyoshi Kato, para avaliar a experiência de direção. Kato não é apenas um dos motoristas mais experientes da Nissan, mas foi membro do grupo de avaliação que ajustou o R32 GT-R antes de seu lançamento em 1989. Ele passou um tempo no assento do motorista do R32 EV, fornecendo à equipe do projeto dados inestimáveis com sua experiência.

O que vem por aí para o R32 EV?

Com as etapas de fabricação e montagem concluídas, Hiraku e a equipe agora podem se concentrar no ajuste e no desenvolvimento dinâmico.

Embora não haja planos para comercializar o R32 EV ou oferecer um conjunto para conversão, o projeto está gerando ideias valiosas para os membros da equipe, que dedicaram inúmeras horas de seu tempo livre para tornar essa visão em realidade. (Fotos: Nissan/Divulgação).

