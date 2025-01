Veteran Car Club Novo Hamburgo já tem nova diretoria

Entidade realizadora da Expoclassic – maior mostra de veículos antigos em área coberta do Brasil –, o Veteran Car Club Novo Hamburgo conta com nova diretoria para o biênio 2025/2026. A nova chapa foi eleita em 18 de dezembro de 2024 pelos sócios patrimoniais e tem como presidente Ivanir Hermes e, como vice, Evandro Scholles. Também integram a diretoria Alexandre Gireli Colcete (vice-presidente Financeiro) e Ricardo Führ (secretário). Já o conselho fiscal é composto por Martin Maass, Carlos Krauss e Evanir Guimarães.

Ivanir Hermes já foi presidente do clube anteriormente e exercia a função de vice-presidente na gestão passada, que tinha como presidente Clódio Silva. “É uma grande honra presidir essa tradicional entidade que, além de preservar a história do carro antigo, promove a Expoclassic, evento de nível nacional que movimenta a economia da região metropolitana de Porto Alegre”, avalia Ivanir. Já Evandro Scholles era secretário da gestão anterior e agora passa a ocupar a função de vice-presidente. Experiente, ele participou da organização de todas as 21 edições já realizadas da mostra. “Neste ano, o público vai novamente se surpreender e se apaixonar pelas diversas atrações inéditas”, garante.

A 22ª Expoclassic já está confirmada para os dias 22, 23 e 24 de agosto de 2025, novamente nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo (RS). A expectativa é superar os números da 21ª edição, realizada entre os dias 16 e 18 de agosto de 2024 e que reuniu 1.000 carros e 24 mil pessoas, público 10% superior na comparação com 2023. Assim como ocorre todos os anos, parte dos recursos é destinada à Associação dos Lesados Medulares (Leme) do Rio Grande do Sul, entidade com sede em Novo Hamburgo que presta mais de 400 atendimentos a pessoas de diversas regiões do Estado.

Para ser sócio, não é necessário ter carro antigo

Outra meta da nova diretoria é ampliar o número de associados, que atualmente totaliza 140 pessoas de diversas partes do Rio Grande do Sul e também de outros Estados. Há um detalhe interessante, que muitos desconhecem: não é preciso ter veículo antigo para fazer parte do Veteran Car Club Novo Hamburgo. Basta gostar de antigomobilismo. Duas vezes por mês, é realizado um jantar de confraternização, momento em que os sócios e convidados, de maneira informal e descontraída, trocam informações e planejam a Expoclassic.

Fundado em 1978, o clube conta com uma ampla sede social de 2.200 metros quadrados, localizada na Rua Bertoldo Rech, 240, bairro Rondônia, em Novo Hamburgo. Com o ônibus do Veteran Car Club, o BlueStar ano 1987, representantes viajam milhares de quilômetros para prestigiar os principais eventos de veículos antigos do RS e também do Brasil, como o Encontro de FNM e Caminhões de Ourinhos, interior de São Paulo, que neste ano ocorrerá de 13 a 15 de março. “Muitos associados ainda vão rodando com seus veículos antigos ou mandam os carros em caminhões-plataforma. Dessa forma, divulgamos a Expoclassic ao mesmo tempo em que fortalecemos parcerias com os demais clubes”, acrescenta Evandro.

O Veteran Car Club Novo Hamburgo é filiado à Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA) e também realiza o encaminhamento da Placa Preta para veículos fabricados há mais de 30 anos, conforme a legislação vigente. Neste ano, modelos fabricados em 1995 também já podem obter a certificação. Para informações adicionais, acesse o site www.vccnh.com.br. Siga o Veteran Car Club no Instagram: @veterancarclubnh. (Fotos: Adair Santos/Diego da Rosa/Divulgação).

Conselho fiscal Veteran Car NH, Evanir, Martin e Carlos. Expoclassic 2024 (Foto Diego da Rosa/Divulgação).