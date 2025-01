Caoa Chery apresenta o novo Arrizo 6 Pro Max Drive

A Caoa Chery inicia o ano de 2025 com novidades para os consumidores. O pacote Max Drive, conjunto de sistemas inteligentes de segurança, conforto e assistência de condução de última geração, agora está disponível no sedan Premium Arrizo 6 Pro Hybrid Max Drive, que já está à venda nas concessionárias Caoa Chery do Brasil.

Com muita sofisticação e elegância, o Arrizo 6 Pro Hybrid Max Drive pretende atingir em cheio a preferência dos clientes brasileiros com o pacote de tecnologias que irão agregar, ainda mais, conforto, conveniência e segurança em uma moderna opção de assistência de condução.

O Arrizo 6 Pro Hybrid Max Drive chega com preço promocional a partir de R$ 139.990, válido apenas para o primeiro lote de 1.000 unidades. O sedan está sendo comercializado nas cores preta, branca ou cinza, modelo 2025, com garantia de três anos para o veículo completo e cinco anos para motor e câmbio.

O design marcante e dinâmico da versão 48V chama a atenção. Do lado externo os destaques são a grade dianteira com exclusivo design Diamond, com detalhes cromados, Faróis full LED com design arrojado, lanternas traseiras, com luz dinâmica de seta e duas opções de rodas com design bastante distinto, batizadas de “Fork” e “Helice”, ambas calçadas por pneus 205/50 R17.

No interior, o Arrizo 6 Pro Hybrid Max Drive possui itens indispensáveis de conforto como direção elétrica (EPS), com volante em acabamento Premium com ajuste de altura e profundidade, carregador de celular wireless, comando de voz para algumas funcionalidades do veículo e luz de cortesia traseira além do retrovisor interno eletrocrômico que controla a intensidade da luz refletida pelos veículos, evitando o ofuscamento da visão do motorista, além de painel digital LCD de 10,25” colorido configurável com computador de bordo e central multimídia de 10,25” touchscreen com Android Auto, Apple Car Play, Bluetooth, controle do novíssimo ar-condicionado automático e do sistema de câmera 360° em alta definição.

O novo sistema Max Drive, incorporado ao Arrizo 6 Pro Hybrid Max Drive, conta com destaques como: alerta de saída de faixa (LDW); assistente de permanência na faixa (LKA); manutenção de velocidade programada com distância segura dos veículos à frente – piloto automático adaptativo (ACC); alerta de colisão frontal (FCW); frenagem automática de emergência (AEB); assistente de condução em congestionamento (TJA); farol alto que liga e desliga automaticamente conforme a intensidade da luz contrária (IHC) e alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA), entre outros itens.

O amplo pacote de série da versão anterior (sem o pacote Max Drive), foi mantido, e traz itens como monitor de ponto cego, faróis e lanternas full LED, alavanca de marchas tipo joystick, acabamento Premium e banco elétrico do motorista, luz ambiente multicolorida, teto solar, freio de estacionamento eletrônico com função Autohold, painel de instrumentos totalmente digital e multimídia de 10,25″ de alta definição, além da inclusão de um novo sensor de chuva agregado – o que torna o Arrizo 6 Pro Hybrid Max Drive sinônimo de alta tecnologia e sofisticação com a economia que o consumidor espera de um grande sedan híbrido.

Performance

O modelo vem equipado com motor 1.5 Turbo Flex aliado a tecnologia híbrida 48V. Nesse sistema o alternador tradicional dá lugar a um gerador/motor BSC (Belt Starter Generator) e a energia é armazenada em uma bateria 48V, que é utilizada para auxiliar e aumentar o torque e potência gerados pelo motor à combustão, quando solicitado. Na prática isso representa 10 cv de potência e 40 Nm (4,1 kgfm) adicionais para o veículo.

Graças a essa tecnologia, o sedan desenvolve 160 cv de potência máxima e 25,5 kgfm de torque máximo combinado. O sistema é inteligente e detecta, a partir do modo de condução do motorista, quando é preciso rodar com mais economia ou entregar maior desempenho.

O desenvolvimento do software e calibração do sistema de gerenciamento do motor, além da integração com o BSG e o algoritmo de carga e descarga da bateria 48V, levam a assinatura do time nacional da Caoa. Para garantir uma experiência única ao volante, os profissionais levaram em consideração o modo de condução e as preferências do motorista brasileiro.

O conforto em dirigir é garantido pelo câmbio CVT de 9 velocidades simuladas com seletor de marchas tipo Joystick, que garante uma aceleração constante e mais suavidade na condução. O Arrizo 6 Pro Hybrid Max Drive é equipado ainda com o sistema Start Stop, que desliga o motor em paradas curtas como semáforos e dá partida automaticamente na retirada do pé no freio. Com isso, há menor consumo de combustível e emissão de poluentes. Outra vantagem é um menor nível de ruídos quando o veículo está parado. (Fotos: Caoa Chery/Divulgação).