Quer comprar um imóvel em Curitiba? Dicas valiosas para um bom investimento

Uma pesquisa recente da Brain Inteligência Estratégica revela que quase metade dos brasileiros pretende adquirir um imóvel nos próximos dois anos. Para os curitibanos que fazem parte dessa estatística, a decisão requer cuidado e planejamento.

Josué Dias, franqueado da Apolar Seminário em Curitiba, com 15 anos de experiência no mercado imobiliário, compartilha insights valiosos para quem está prestes a dar esse importante passo.

Conheça seu Orçamento

“Pode ser frustrante fazer uma simulação de financiamento de um imóvel de determinado valor e, ao verificar na prática, não ser possível concretizar essa compra”, alerta Dias. Ele recomenda que os interessados tenham uma noção clara de sua capacidade financeira antes de iniciar a busca.

Localização é Tudo

Com as finanças alinhadas, o próximo passo é focar na localização. Dias enfatiza que este fator é crucial para a valorização do imóvel. “A localização em si é algo que não pode ser alterado, mesmo em um imóvel mais novo”, explica.

O especialista sugere considerar até mesmo imóveis mais antigos em áreas privilegiadas, que podem ser renovados para aumentar seu valor. Ele aconselha observar a vizinhança, serviços locais e projetos de desenvolvimento na região.

Características do Imóvel e Condomínio

Dias destaca que apartamentos em áreas centrais tendem a ser mais antigos, o que pode significar necessidade de reformas, mas também espaços mais amplos. Ele alerta sobre a importância de avaliar as comodidades oferecidas:

“Imóveis mais antigos terão, no máximo, um salão de festas, contrastando com a infinidade de atrações de um condomínio-clube, por exemplo”, compara. No entanto, mais atrações geralmente implicam em taxas condominiais mais elevadas.

Cuidados Legais

Por fim, Dias ressalta a importância de buscar profissionais qualificados durante o processo de compra. “Principalmente a parte da documentação do imóvel, da oferta de opções dentro das preferências do comprador, diversos fatores que podem evitar a frustração em um momento tão significativo”, aconselha.

Para os curitibanos que sonham com a casa própria, estas orientações podem fazer toda a diferença na hora de tomar uma decisão tão importante para o futuro.