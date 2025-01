Carro capota sobre outro e motorista morre em rodovia de Curitiba

Um acidente entre três veículos deixou uma pessoa morta no Contorno Norte de Curitiba (PR-418) no início da tarde desta terça-feira (21). Os dois veículos, um Jeep Renegade e um caminhão, transitavam em sentidos opostos da PR-418 quando colidiram, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual.

Caminhão colidiu com o Jeep Renegade. Foto: Divulgação/BPRv.

A dinâmica do acidente, segundo a polícia, foi a seguinte: o Jeep Renegade bateu de frente com o veículo de carga, capotou e parou em cima do Honda City. Com a colisão, o caminhão saiu da pista.

O motorista do Jeep morreu. Não há informações sobre a identidade da vítima. O trânsito no local ficou parcialmente bloqueado.