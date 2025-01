Calor atrai tempestade e vendaval para Curitiba e região

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A região de Curitiba e parte do Paraná têm alerta de chuvas e ventos intensos. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apesar do perigo potencial, o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas é baixo.

Pode chover até 50 milímetros por dia em mais de 300 municípios do Paraná. O vento pode chegar até 60 km/h. O alerta amarelo é válido até às 10h de quarta-feira (22) para as regiões norte, noroeste, centro, oeste, sudeste e centro-sul do Paraná.

A Defesa Civil do Paraná também emitiu um alerta para chuvas intensas e vendaval para Curitiba e região metropolitana. A orientação é proteger-se em local seguro. O aviso é válido até às 22h de terça-feira (21).

Conforme o Simepar, um sistema de baixa pressão atmosférica se afasta para o oceano, mas a instabilidade persiste, com possibilidade de temporais isolados à tarde e à noite. Na quarta-feira (22), o tempo segue instável com pancadas de chuva típicas de verão e temporais localizados com raios e possibilidade de rajadas de tempo.

“A combinação de calor e umidade favorece maior instabilidade no Paraná, com chuva a qualquer hora do dia, principalmente no período da tarde. Essa condição persiste ao longo da semana”, informa o Simepar.