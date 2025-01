Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (22)

ACIR LOPES, 57 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JANDIRA DE JESUS ALVES. Filiação: FILOMENA RIBEIRO LOPES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025.

ADRINEIDE DE FATIMA LUZZI CHEIKO MANDELLI, 50 ano(s). Profissão: FARMACÊUTICO(A). Cônjuge: ORETIS MARIO MANDELLI NETO. Filiação: NESTOR CHEIKO e FATIMA ELEINA LUZZI CHEIKO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025.

ARMERINDA DOS SANTOS SILVA, 96 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARTINHO LUIZ DA SILVA FILHO. Filiação: NARCISO PIRES DOS SANTOS e IZOLINA DA ROCHA BHER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 13:00h.

CARLITO VANDERLEI COVALSKI, 61 ano(s). Cônjuge: MARIA INES COVALSKI. Filiação: PAULO COVALSKI e TERESA COVALSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 16:00h.

CARLOS DA ROCHA, 63 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: INES DA COSTA NEVES DA ROCHA. Filiação: JOAO BATISTA DA ROCHA e MARIA CRISTINA DA ROCHA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 16:30h.

CLARICE APARECIDA ROBES DOS SANTOS, 53 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Filiação: EGREVI FRAGOSO ROBES e MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS ROBES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 12:00h.

DANUTA ANNA NAGRODZKA MONTEIRO DA ROCHA, 80 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: FRANCISCO JOSE MONTEIRO DA ROCHA. Filiação: LONGIN NAGRODZKA e JANINA NAGRODZKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 11:00h.

DEVANIR RUELA DE OLIVEIRA, 74 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LIDIO RUELA DE OLIVEIRA e FRANCISCA APARECIDA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025.

EMILIA SOARES PAULINO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO PAULINO SOBRINHO. Filiação: ALFREDO SOARES e OLIVIA SANTINI SOARES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 17:00h.

ESTER MATIAS LEAL, 53 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: DARLAN MATIAS LEAL e EDIR MATIAS LEAL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 13:00h.

FABIO DOS SANTOS AFONSO CALISARIO, 40 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: BENEDITO CALISARIO e LEONILDA DOS SANTOS AFONSO CALISARIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 14:00h.

FELIX WOJCIK, 62 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: HENRIQUE WOJCIK e JOANA ANTOCEVICZ WOJCIK. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE CONTENDA, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 17:00h.

FISACO WATANABE HIGASHI, 90 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: GIM WATANABE e SADAKO WATANABE. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 17:00h.

FRANCISCO PEREIRA CABRAL, 87 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ILDA DA SILVA CABRAL. Filiação: MIGUEL TEODORO CABRAL e OTACILIA PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 14:00h.

GIOVANI DOMBROWSKI, 42 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: CRISTIANE SOARES STECKLEIN. Filiação: MARIA CRISTINA DOMBROWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 16:00h.

GUILHERME VITOR PEREIRA DE ALMEIDA, 31 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ISABELE DE ALMEIDA. Filiação: JOSE VITOR DE ALMEIDA e CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 16:30h.

JAQUELINE DE JESUS, 35 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: EDIR DE JESUS e CLEUZA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 17:00h.

JORGE HALAS, 64 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LEONARDO HALAS e JOANA DA CRUZ HALAS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025.

JORGINA CAMARGO MARTINATTO, 90 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: JACO DE BASTOS MARTINATTO. Filiação: JOAO PEREIRA DE CAMARGO e QUINTILIANA FERREIRA DA COSTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 16:00h.

JURANDIR BATISTA DE ALMEIDA, 71 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: NAUZELY APARECIDA DE ALMEIDA. Filiação: JOAO BATISTA DE ALMEIDA e LIDIA ANA DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 10:00h.

LAZARO GOMES, 73 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: MARIA DA GRACA RIBEIRO LOURENCO GOMES. Filiação: JOAO ROQUE GOMES e LAURA RITA DA CONCEICAO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 17:00h.

LIBERACY MARIA DE PAULA WITKOWSKI, 62 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARCEU SOARES WITKOWSKI. Filiação: JOSE DE PAULA e ARCILIA FAGUNDES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 15:30h.

LUCIA VERUS, 78 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOSE VERUS e HELENA VERUS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 09:00h.

LUIZ CARLOS KUBITZKI, 73 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: LUCENA MULLER KUBITZKI. Filiação: LEONARDO KUBITZKI e MADALENA MARIA KUBITZKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 17:00h.

LUIZ CARLOS VAZ SOUSA, 51 ano(s). Filiação: PAULO DE SOUZA e JASSI VAZ DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL ZONA SUL, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 09:00h.

MARCIO MOURA, 83 ano(s). Profissão: GERENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: LEA MARIA MENDES DE MORAES MOURA. Filiação: OSWALDO BORBA MOURA e VALERIA FREITAS MOURA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 11:00h.

MARIA ANGELICA PINHEIRO, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OTACILIO ALVES PINHEIRO. Filiação: JOAQUIM FRANCISCO TERRA e ANA GONCALVES MENDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 16:00h.

MARIA APARECIDA MACHADO, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL DE SOUZA BASILIO. Filiação: MAURO APARECIDO MACHADO e SEVERINA FERREIRA LISBAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 15:00h.

MARIA DO CARMO GOVEA, 79 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: ALCINDO GOUVEA. Filiação: HENRIQUE MARIANO DO NASCIMENTO e MARIA MIGUEL LINS DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025.

MARIA FRANCISCA GUIMARAES, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO RODRIGUES GUIMARAES. Filiação: DOMINGAS ALVES AMORIM. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025.

MARIA JOSE DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE FRANCISCO DA SILVA e TEREZA MARIA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 10:30h.

MARIA OLIVEIRA DE SOUSA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO DEODORO DE SOUZA. Filiação: JOAQUIM ALVES DE ASSIS e LUCIA HENRIQUE DE ASSIS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 17:00h.

MARIA SUELY ROCHA DE SOUZA, 53 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: QUIRINO FRANCISCO DE SOUZA e MARIA DA GLORIA ALVES DA ROCHA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 16:30h.

MARIO FERNANDES MAIA, 90 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: ALEXANDRINA LEMOS MAIA. Filiação: FAUSTINO MAIA e MARIA FERNANDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025.

MATHEUS CASTELAR DE OLIVEIRA, 27 ano(s). Filiação: GILMAR CASTELAR DE OLIVEIRA e LIDIA DE OLIVEIRA SIMAO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 16:00h.

NAYARA MACHADO DE CAMARGO, 53 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLAUDECIR JUSTINO DE CAMARGO. Filiação: LUIS MACHADO e SONIA FRANCO WERNER. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025.

NELSON MULLER, 85 ano(s). Cônjuge: REGINADE FATIMA LARA MULLER. Filiação: SEBERTITAO JORGE MULLER e ROSALINA PALOTINA MULLER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025.

OSMAIR ALVES DE MORAIS, 50 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ARISTIDES ALVES DE MORAIS e JURACI DOS SANTOS MORAIS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 16:00h.

OSMAR JOSE SEVERO DA SILVA, 81 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: DENI TEREZINHA MENSA DA SILVA. Filiação: GABRIEL CORREA DA SILVA e MARIA SEVERO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 16:30h.

ROQUE TELES DOS SANTOS, 88 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO TELES DOS SANTOS e DIRCE CONSONI TELES. Sepultamento: MUNICIPAL DE CARLOPOLIS, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025.

ROSA CZELUSNIAK, 93 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: PEDRO CZELUSNIAK. Filiação: SANTOS CECHETTO e LUIZA BISCOITO CECHETTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 22 de janeiro de 2025.

ROSINEIS DOS SANTOS PINTO, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE OLIVEIRA PINTO. Filiação: JOAO SILVA DOS SANTOS e TEREZA PAULA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 25 de janeiro de 2025.

SANTINA FERREIRA DOS SANTOS, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE FERREIRA DOS SANTOS e ILDA PFAHL DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 22 de janeiro de 2025.

VALQUIRIA BONIM, 77 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: LUIZ BONIM e DINHORA CORREIA BONIM. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 16:00h.

VENILTON DE FIGUEIREDO, 55 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: MARIA HELENA DE FIGUEIREDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 16:30h.

VILMA MARIA VALENTIM BORGES, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLODOVALTER BORGES. Filiação: OSWALDO CAETANO VALENTIM e MARIA DE LURDES VALENTIM. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 17:00h.

VU ZEN RUY, 95 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LAN LAI RUY. Filiação: TON JAO e LIN CES RUY. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 17:00h.

