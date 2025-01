Curitiba vai sediar Red Bull Showrun: evento inédito no país com carro da Fórmula 1

Curitiba vai sediar, pela primeira vez, o Red Bull Showrun, uma festa com veículos do esporte a motor e com demonstração do potencial e da engenharia de um carro de Fórmula 1. Essa será a primeira vez do evento no Brasil. O show já passou por cidades como Nova York, Istambul e Cidade do México.

O Red Bull Showrun em Curitiba está marcado para 16 de março, em horário a ser divulgado. Ele acontecerá na Avenida Cândido de Abreu, no trecho entre as praças Nossa Senhora de Salete e 19 de Dezembro.

O evento terá acesso gratuito para o público e a expectativa é receber mais de 50 mil pessoas na região. Além do carro de Fórmula 1 também haverá apresentações de motos e carros de turismo.

“Fico feliz em anunciar o primeiro Red Bull Showrun de Curitiba. Será um dia de alegria no Centro da cidade, reforçando Curitiba como um palco de grandes eventos internacionais. As famílias poderão conhecer personalidades do mundo do esporte de alto rendimento, do esporte com adrenalina, do esporte a motor. Será um dia muito importante para colocar Curitiba mais uma vez como destaque internacional”, diz o prefeito Eduardo Pimentel.

Evento inédito vai fechar a Avenida Cândido de Abreu. Foto: © Red Bull Media House // Esben Zøllner Olesen

Programação do Red Bull Showrun Curitiba

Um vídeo destacando os principais pontos do trajeto e elementos simbólicos de Curitiba, como a capivara, será divulgado no @Red Bull no Instagram e no site da marca. A programação completa do evento estará disponível no mesmo site.