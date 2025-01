Assassinato brutal de mulher em Curitiba tem desfecho após júri popular

Luiz Fernando Leite foi condenado a 23 anos e quatro meses de prisão pela morte da ex-esposa, Naiara Paula da Conceição Silva, ocorrido no dia 9 de abril de 2022, no apartamento da vítima, no bairro Santa Cândida, em Curitiba. Luiz usou um cabo de carregador de celular para estrangulá-la, e ainda desferiu duas facadas nela.

No júri popular que ocorreu na segunda-feira (20), mesmo permanecendo boa parte da audiência calado, quando questionado sobre o momento da agressão, ele confirmou que foi o responsável pelo assassinato. Os jurados concluíram que ele cometeu feminicídio qualificado por motivo torpe com recurso que dificultou a defesa da vítima.

>> Relembre o caso: Ex-marido é o principal suspeito de crime brutal contra mulher em Curitiba

Condenado simulou um suicídio

Na época da investigação, a delegada Aline Manzatto, da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), relatou que Luiz ligou para a Polícia Militar do Paraná (PMPR) informando a ocorrência. Quando a PM chegou no local, o homem informou que não se lembrava de nada, mas que havia sido esfaqueado no peito. Diante das circunstâncias, segundo a delegada, o homem tentou fazer com que a situação parecesse um suicídio.