Uma mulher de 34 anos foi morta na manhã deste domingo (9) no apartamento em que residia na Rua Desembargador James Portugal, no bairro Santa Cândida, em Curitiba. O principal suspeito é o ex-marido da vítima. Segundo informações preliminares ele teria usado um cabo de carregador de celular para estrangulá-la, e ainda desferiu duas facadas nela.

De acordo com a delegada Aline Manzatto, da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), o ex-marido ligou para a Polícia Militar (PM) informando a ocorrência. Quando a PM chegou no local, o homem relatou que não se lembrava de nada, mas que havia sido esfaqueado no peito.

Tentou simular suicídio

Diante das circunstâncias, segundo a delegada, o homem tentou fazer com que a situação parecesse um suicídio. Ele negou que tivesse matado a ex-esposa. Por conta dos ferimentos, foi encaminhado ao Hospital Cajuru, mas após receber alta, será conduzido para a prisão. No apartamento, o suspeito escreveu uma anotação em que culpava a ex-mulher pela situação do casal.

O caso passa a ser investigado como de feminicídio, e vai ser investigado pela Delegacia da Mulher.