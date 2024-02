BMW fará anúncio do novo i5 no Super Bowl 2024

A BMW retornará ao Super Bowl no domingo, 11 de fevereiro, com um comercial de 60 segundos para apresentar a nova geração do icônico BMW Série 5, realçado pelo primeiro BMW i5 100% elétrico. “Talkin’ Like Walken”, como é intitulado o comercial, contará com estrelas de Hollywood como o ator Christopher Walken, juntamente com a atriz Ashley Park (que atuou em títulos como Emily in Paris, Beef e Joy Ride), além da superestrela global vencedora do prêmio GRAMMY® e artista do intervalo do Super Bowl LVIII, USHER.

O anúncio será narrado pela voz icônica de Walken e sua cadência de fala característica, enquanto acompanha o ator em um dia típico que se depara com um fluxo interminável de imitadores – desde o manobrista do hotel, o alfaiate, o maquiador e até mesmo o barista do drive-through. Na ocasião, inicialmente confuso com as imitações, Walken fica cada vez mais frustrado. O spot proporciona em um encontro casual com USHER, no qual Walken pergunta: “Você não tem um lugar para estar?”. “Talkin’ Like Walken” está programado para ir ao ar durante o primeiro tempo do Super Bowl LVIII.

“Adorei trabalhar com a BMW, pelo fato de ser uma empresa maravilhosa que conta com importantes carros elétricos”, afirmou Walken.

“Estou ansioso para compartilhar o trabalho que fizemos juntos. É uma honra única atuar no Super Bowl ótimo trabalhar com a BMW”, disse USHER. “Fazer o comercial foi uma experiência legal, e espero que todos vocês gostem”, complementou o cantor.

A principal agência de criação da BMW nos EUA, a Goodby Silverstein & Partners (GS&P), foi responsável por idealizar a campanha, que foi dirigida pelo diretor Bryan Buckley, indicado duas vezes ao Oscar e aclamado por seu trabalho em cerca de 70 comerciais do Super Bowl. O famoso diretor de fotografia Hoyte van Hoytema (Oppenheimer e Interstellar) foi o responsável por dirigir a área fotográfica.

“Quando você pensa no anúncio ideal para o Super Bowl, percebe-se rapidamente que existe uma receita para o sucesso”, disse Marcus Casey, Diretor de Marketing da BMW América do Norte. “Não que seja algo fácil, mas se você apresenta um produto novo e empolgante, que conta com um astro de Hollywood atrelado a um ótimo roteiro e uma equipe talentosa, e acrescenta pessoas multitalentosas como Ashley Park e USHER, há a certeza de um comercial hilário e memorável. Também ajuda ser a primeira marca a fazer algo notável, como apresentar o artista do intervalo do jogo em um anúncio dentro do jogo”, reforçou Marcus Casey.

No período que antecede o grande jogo, a BMW lançará dois teasers para o anúncio. O primeiro, intitulado “Agent”, zombava da tradição dos teasers de anúncios do Super Bowl, com Walken perguntando ao seu agente: ‘Então é um anúncio para um anúncio?’ Um segundo teaser, intitulado “Singing” (Cantando), mostrava Walken dirigindo o BMW i5 elétrico enquanto ouvia a música de sucesso de USHER, “Yeah!”, prenunciando a aparição surpresa do cantor.

“Christopher Walken é icônico, assim como a Série 5. Observa-se um ícone trabalhando com outro, criando uma sinergia de duas figuras lendárias. Você espera a vida inteira para fazer uma campanha como essa”, acrescentou Rich Silverstein, copresidente e cofundador da GS&P. “A realidade é que, no fundo, todo mundo tem uma impressão de Walken, mas só existe um original”.

A campanha também contará com ações de mídia social, incluindo uma ativação do TikTok que desafia os criadores a darem sua própria versão de uma impressão de Walken para que todas as redes sociais falem como Walken.

BMW Série 5

Mais dinâmica do que nunca, a nova oitava geração do BMW Série 5 está disponível pela primeira vez com um trem de força totalmente elétrico como o BMW i5. Além do design esportivo, elegante e da dinâmica de direção característica da BMW, o novo BMW Série 5 apresenta uma grande variedade de inovações digitais e avanços tecnológicos.