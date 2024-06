Pilotos da Garagem Racing largam da 3.ª posição em Campo Grande

A equipe curitibana Garagem Racing de Fórmula Truck (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos) teve uma boa participação nos Treinos Livres e Classificatórios deste sábado (29/06), durante a 4.ª etapa do Campeonato Interestadual da Fórmula Truck 2024, que está sendo realizada nesse fim de semana, no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O piloto Joãozinho Santa Helena, com seu caminhão DAF n.º 33, na categoria GT Truck (Eletrônica), esteve sempre entre os oito primeiros na Geral e na sua categoria, ficando em terceiro no Top Qualify, com 1min53s153. Já o seu companheiro de equipe Fabrício Rossatto, com o aminhão VW n.º 82, na categoria F-Truck (Bomba Injetora), também marcou o terceiro tempo no Top Qualify da sua categoria, em 2min03s999.

Programação

As atividades seguem no domingo (30/06), com muita velocidade no Autódromo Internacional Orlando Moura, com a largada da Corrida 1 (GT Truck) será às 12h45; 14 horas, largada da Corrida 2 (F-Truck); 15h20, largada da Corrida 2 do Marcas MS; e às 16 horas, largada da Corrida 3 (a SpeedMax). Cada uma das três corridas da Fórmula Truck terá a duração de 35 minutos, mais uma volta.

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. A prova de Campo Grande terá transmissão pela Rede TV e pelas redes sociais da categoria.

Melhores tempos do Top Qualify da GT Truck em Campo Grande:

1.º) Pedro Muffato (GT Truck), 1m51s854;

2.º) Rafael Fleck (GT Truck), 1m51s245;

3.º) João Santa Helena (GT Truck), 1m53s153;

4.º) Túlio Bendo (GT Truck), 1m53s349;

5.º) Ramires Fontanella (GT Truck), 1m54s058;

6.º) Álvaro Bendo (GT Truck), 1m54s472.

Melhores tempos do Top Qualify da F-Truck em Campo Grande:

1.º) Douglas Collet (F-Truck), 1m58s358;

2.º) Márcio Rampom (F-Truck), 1m58s507;

3.º) Fabrício Rossatto (F-Truck), 2m03s999;

4.º) Gustavo Mânica (F-Truck), 2m08s678;

5.º) Giovani Tavares (F-Truck), 2m14s290;

6.º) Thiago Manica (F-Truck), sem tempo.

Classificação do Campeonato Interestadual:

Categoria GT Truck (motores eletrônicos):

1.º) Pedro Muffato, com 230 pontos; 2.º) Rafael Fleck, 180; 3.º) Túlio Bendo, 160; 4.º) Everton Fontanella, 135; 5.º) Jorge Mauricio Ribeiro, 130; 6.º) Rodrigo Gomes Soares, 125; 7.º) Alisson Vinicius Nurnberg, 95; 8.º) Álvaro Bendo, 91; 9.º) Ramires Fontanella, 75; 10.º) Sandro Abelardo Pinheiro, 70; 11.º) Ricardo Alcides Ança e Lazaro Donizete Domiciano, 68; e em 23.º) Joãozinho Santa Helena, com 17 pontos.

Categoria F-Truck (motores com bomba injetora):

1.º) Márcio Rampon, com 220 pontos; 2.º) Gilmar Antonio Mottin, 145; 3.º) Carlos Eduardo Conci e Giovani dos Santos, 90; 5.º) Tiago Bellaver, 80; 6.º) Fabrício Rossatto, 75; 7.º) Thiago Mânica, 70; 8.º) Max Nunes, 65; 9.º) Gabrielle Rampom, 60; 10.º) Gustavo de Carvalho Mânica, 50; e em 11.º) Douglas Baesso Collet, com 45 pontos. (Fotos: Lu Flores/Divulgação).