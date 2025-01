TopClassic tem nova sede social e mais de 500 sócios em 4 estados

Composta por mais de 500 sócios ativos em 4 Estados – Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo –, a Associação Brasileira de Colecionadores de Veículos Antigos (TopClassic) começa 2025 com uma importante novidade: a nova sede social, localizada em Novo Hamburgo. “O TopClassic nasceu em 2003 de forma virtual, como um fórum na Internet, e em 2014 foi oficializado. Ao longo do tempo, sentimos a necessidade de um local físico para realizar os encontros de confraternização, bem como as vistorias da Placa Preta, que também continuarão sendo feitas em domicílio”, explica o presidente da entidade, Diogo Boos.

A sede social leva o nome de Daniel Premaor, sócio-fundador do TopClassic, falecido em julho de 2021 após complicações decorrentes da Covid-19. Situada na Rua Andrade Neves, 36, no bairro Guarani, tem 400 metros de área total, dos quais 300 metros quadrados são de área construída. Além de salão de festas, churrasqueira e escritório, conta com um espaço dedicado à exposição permanente de veículos antigos. Esse minimuseu hoje reúne 14 modelos, número que pode aumentar em breve. “A ideia é fazer pelo menos um jantar por mês e também organizar passeios periódicos com os colecionadores e suas famílias, pois esses eventos são mais dinâmicos do que os encontros tradicionais de carros”, observa Diogo.

O local também será a sede de dois clubes coirmãos do TopClassic: o Clube da Kombi, presidido por Lucas Premaor, e o Top Fusca Clube Novo Hamburgo, que tem como diretor Breno Guewehr Neto. A anuidade custa R$ 195,00 e garante benefícios como descontos no encaminhamento da Placa Preta e nos serviços oferecidos por empresas parceiras. Os mais de 500 sócios ativos tornam o TopClassic o maior clube de carros antigos do Rio Grande do Sul e um dos maiores da região Sul do Brasil.

Auxílio na obtenção da Placa Preta

Filiada à Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA) e cadastrada na Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), a Associação Brasileira de Colecionadores de Veículos Antigos (TopClassic Veículos Antigos) foi oficialmente criada em 26 de agosto de 2014 e tem sua sede administrativa em Novo Hamburgo (RS). A entidade destaca-se em nível nacional ao auxiliar, de forma ágil e eficiente, os colecionadores na obtenção da tão sonhada Placa Preta. Para isso, conta com vistoriadores devidamente qualificados em diversas regiões. Contatos podem ser feitos pelo e-mail topclassic@topclassic.com.br e WhatsApp (51) 99400-5980. Para informações adicionais, acesse também o site www.topclassic.com.br. (Fotos: Adair Santos/Divulgação).

Amplo salão para reuniões e festas do TopClassic. A nova sede social comporta até o minimuseu ToClassic. Diogo, Lucas e Breno em frente a nova sede social.