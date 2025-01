Volkswagen do Brasil conquista Top Employer 2025

A Volkswagen do Brasil inicia 2025 celebrando uma importante conquista como marca empregadora: a certificação Top Employer pelo 7º ano consecutivo. Na América do Sul, a Volkswagen Argentina também se destacou e recebeu a Top Employer pelo 6º ano consecutivo. Essa importante certificação global reconhece as empresas que são referência em gestão de pessoas, com foco no aprimoramento e desenvolvimento de seu ambiente de trabalho.

“Conquistar a certificação Top Employer pelo 7º ano consecutivo é motivo de muito orgulho para a Volkswagen do Brasil e um reconhecimento importante para os nossos times, além de refletir o compromisso da Nossa VW de colocar as pessoas no centro de tudo o que fazemos. Trabalhamos com consistência para sermos uma empregadora cada vez melhor, promovendo a diversidade, inclusão, desenvolvimento e bem-estar. Queremos que todas as nossas pessoas colaboradoras se sintam bem em seu ambiente de trabalho e estejam conectadas aos nossos propósitos e valores. A Top Employer representa o sucesso dessa transformação”, celebra Douglas Pereira, vice-presidente de Recursos Humanos da Volkswagen do Brasil e Região SAM (América do Sul).

Volkswagen tem nota acima da média nas melhores práticas de RH

Na certificação Top Employer 2025, a Volkswagen do Brasil alcançou a excelente nota 88,34% no atingimento das melhores práticas de Recursos Humanos avaliadas pela pesquisa. Essa nota está acima da média considerada benchmark (84,96%) entre as empresas avaliadas.

A Volkswagen do Brasil também atingiu 100% de aprovação em cinco áreas da pesquisa em 2025: Estratégia de Negócio, Organização & Mudança, Propósito & Valores, Ética & Integridade e Sustentabilidade.

Na edição 2025, a Volkswagen do Brasil registrou evoluções importantes nas notas “Digitalização de Processos de RH”, com a estreia da plataforma Hello Success, que integra todos os processos de Recursos Humanos, modernizando a experiência das nossas pessoas em todas as fases de sua vida profissional; e “Gestão da Mudança”, com ações de bem-estar integrado ao trabalho, com o Avatar da Saúde, e de promoção de propósito e valores, como o People Profile, que apresenta os valores e comportamentos do Grupo Volkswagen.

Volkswagen: uma empregadora de excelência

A Volkswagen do Brasil tem o compromisso de ser uma empregadora de excelência, oferecendo um ambiente de trabalho humano, diverso e saudável para todos. Além da Top Employer, a empresa conta com outras certificações e reconhecimentos importantes.

Em 2024, a Volkswagen do Brasil integrou novamente o ranking Top 10 da pesquisa Marca Empregadora (Randstad Employer Brand Research), da consultoria Randstad, uma das maiores no segmento de recrutamento e seleção do mundo. Foi o 3º ano consecutivo em que a Volkswagen integrou o seleto ranking de “Love Brands”, figurando entre as empresas mais atrativas para trabalhar do País.

A empresa conquistou também em 2024 o certificado Great Place To Work pelo 3º ano consecutivo, se mantendo como excelente lugar para trabalhar de acordo com a pesquisa internacional de cultura e engajamento GPTW, que mede o nível de satisfação e o índice de confiança dos colaboradores em relação ao ambiente de trabalho. Em 2024, a Volkswagen também se manteve no ranking GPTW de melhores empresas para trabalhar na Indústria, com destaque para as práticas de Culture Audit; e conquistou o selo Great People Mental Health com a excelente nota 82, logo no primeiro ano de participação nessa avaliação de bem-estar.

A pesquisa GPTW feita com os colaboradores da Volkswagen do Brasil em 2024 também contou com o Censo de Diversidade & Inclusão, em parceria com o Great People Diversity. A iniciativa incluiu perguntas para avaliar a estratégia de Diversidade & Inclusão da empresa, mapear demografias e trazer recomendações dos colaboradores para avanços na estratégia no curto, médio e longo prazos. Foi o segundo Censo de Diversidade & Inclusão realizado pela Volkswagen do Brasil, sendo o primeiro em parceria com a pesquisa GPTW e a Great People Diversity. Em relação ao primeiro censo, a empresa registrou aumento de 31% no número de colaboradores participantes.

Outra conquista importante da Volkswagen no ano passado foi a certificação “Melhores Empresas para Pessoas LGBTQIA+ Trabalharem”, da pesquisa HRC Equidade BR 2024, da HRC (Human Rights Campaign Foundation) como parte de seu Programa Global de Equidade no Trabalho, em parceria com o Instituto Mais Diversidade e o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+.

A Volkswagen do Brasil conta com uma estratégia robusta de Diversidade & Inclusão, valorizando e respeitando as diferenças entre as pessoas. Em 2023, a Volkswagen foi a única montadora a se tornar signatária de cinco fóruns que abrangem os pilares trabalhados pela empresa: o Movimento Mulher 360, a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, a REIS (Rede Empresarial de Inclusão Social para Inclusão de PcDs) e o Fórum Gerações e Futuro do Trabalho. A adesão aos fóruns integrou 38 novos compromissos à estratégia de Diversidade & Inclusão da empresa.

Desde 2020, a Volkswagen do Brasil também é signatária dos Princípios de Empoderamento Feminino da ONU e conquistou 5 vezes o Prêmio Automotive Business Diversidade & Inclusão por suas ações e boas práticas no setor automotivo. (Foto: Volkswagen/Divulgação).