M-Benz apresenta Classe C conectada e ainda mais exclusiva

A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil, a partir de janeiro, passa a oferecer os modelos Classe C em sua linha 2025. Disponíveis nas versões C 200 e C 300, o automóvel traz como destaque o acabamento esportivo AMG Line em combinação com um interior ainda mais luxuoso e agora conectados.

Os novos Classe C podem ser encomendados em todos os concessionários da marca Mercedes-Benz no país, com as primeiras unidades sendo entregues ainda no mês de janeiro e preços públicos sugeridos de R$ 384.900,00 para o C 200 AMG Line e de R$ 445.900,00 para o C 300 AMG Line.

Com a chegada da linha 2025, a Classe C passa a oferecer o pacote de funcionalidades e conectividade “Digital Extras” (nova nomenclatura para o Mercedes me, mantendo todos os mesmos serviços digitais). Com ele, o automóvel estará sempre online, trazendo mais comodidades para o condutor. Por meio de um aplicativo de celular, o condutor poderá abrir e fechar as portas, detectar eventuais colisões e tentativas de furto, determinar zonas máximas de uso em um serviço de valet, por exemplo, receber atualizações de softwares online e agendar manutenções de forma totalmente automática e digital.

Lançado no Brasil em 2024, o serviço oferece mais de 30 diferentes funcionalidades. Conheça a seguir algumas das principais:

Chamada de Emergência: se um acidente for detectado, o serviço aciona automaticamente uma chamada de emergência (Central de Atendimento Global do Serviço localizada na Espanha) que irá acionar os serviços locais de polícia ou bombeiros. O atendente será definido automaticamente pelo idioma selecionado nas configurações do automóvel do cliente cadastrado. Este serviço também pode ser realizado manualmente para solicitar assistência.

Diagnóstico Remoto: O diagnóstico detecta desgaste em peças e componentes compatíveis e encaminha essas informações ao concessionário de preferência. O diagnóstico remoto permite ao profissional obter dados do automóvel antes de um serviço. O teste rápido verifica os módulos de controle do veículo, ajudando na manutenção.

Atualizações de Software: o cliente pode atualizar o software remotamente, através do módulo de comando principal. O cliente é informado sobre uma atualização disponível no sistema de infoentretenimento do automóvel.

Dados de Trânsito em Tempo Real: As informações de tráfego recebidas são baseadas em dados de veículos em movimento sendo a tecnologia chave para a aquisição precisa de dados de tráfego, levando em consideração a localização atual do automóvel e garantindo que os veículos que fazem a consulta recebam todas as informações relevantes para eles. Os usuários podem comentar sobre o tráfego em tempo real, fazendo com que seus veículos gerem dados de veículos em movimento, ajudando assim a melhorar ainda mais a qualidade dos dados.

Sistema de entretenimento Mercedes-Benz User Experience (MBUX): O MBUX tem como objetivo permitir a integração nativa de provedores de música online no sistema de entretenimento. A função de integração no veículo permite o acesso à conta do cliente do provedor de música (Audials, Apple Music, Tidal, Amazon Music e Spotify) para reproduzir sua própria playlist de música online.

O Classe C está disponível em duas opções, ambas com o motor 4 cilindros em linha eletrificado que gera 204 cv (C 200) e 258 cv (C 300) de potência e utiliza a tecnologia híbrida leve, o que inclui um gerador de partida integrado de segunda geração (ISG) e um sistema elétrico de bordo de 48 volts. O sistema de propulsão eletrificada trabalha em conjunto com o câmbio automático de 9 velocidades (9G-TRONIC) trazendo máximo conforto e agilidade em todas as situações.

Ambas as versões são equipadas com o acabamento AMG Line, o que confere um visual externo e interno ainda mais esportivo. Além do pacote de conectividade Digital Extras, compõem a lista de novos itens de série as Rodas AMG de 19 polegadas, o sistema de ar-condicionado Thermotronic de 4 Zonas e o Advanced Sound System com 225 watts no C 200 e o Sistema de Luzes Ambientes no C 300.

Principais equipamentos de série:

C 200 AMG Line:

Ar-condicionado THERMOTRONIC de 4 zonas com painel traseiro (novidade nesta versão); Assentos dianteiros revestidos em ARTICO, esportivos, elétricos (inclui lombar) e memória; Função KEYLESS-GO de partida sem chaves; Pacote Estacionamento PARKTRONIC com câmera de ré; Alarme Antifurto e Proteção URBAN GUARD; Pacote de iluminação interior, luz de projeção do logo e soleira Iluminada; Assistente de distância ativa DISTRONIC; Assistente ativo de manutenção de faixa; Pacote assistente ativo de manutenção de faixa; Assistente de Ponto Cego; Proteção de Pedestres; MBUX; Carregamento sem fio para aparelhos celulares; Integração para Smartphones sem fio (Apple CarPlay/Android Auto) ; Som esportivo do motor através dos alto-falantes; Advanced Sound System com 9 alto falantes e 225 watts; Teto solar panorâmico; Retrovisores externos rebatível eletricamente e função antiofuscante; Rodas AMG Multi-raios de 19 polegadas; e Faróis FULL LED com faróis altos adaptativos.

C 300 AMG Line (equipamentos adicionais ao modelo C 200):

Assentos dianteiros revestidos em COURO nappa; Faróis DIGITAL LIGHT; Head-up display; MBUX com Navegação e Realidade Aumentada; Burmester® Surround Sound System 3D com 15 alto falantes e 710 watts; Câmera de estacionamento 360°; Pacote Night de acabamento exterior; Pacote Driving Assistance Assistente ativo de direção; e Suporte para manobras evasivas. (Fotos: M-Benz/Divulgação).

Mercedes-Benz C 200 AMG Line. Mercedes-Benz C 300 AMG Line.