Piano itinerante vai passar por parques e terminais de Curitiba

Curitibanos, preparem-se para uma experiência musical única! Um piano de cauda profissional deixará o palco do Teatro do Paiol para percorrer as ruas da capital paranaense durante a 42ª Oficina de Música de Curitiba, de 22 de janeiro a 2 de fevereiro.

O instrumento fará uma verdadeira turnê pela cidade, passando por terminais de ônibus, parques, praças, hospital, feiras livres e pontos turísticos. A estreia acontecerá na quarta-feira (22), com uma apresentação do jovem prodígio Inácio Wildt, às 12h, na icônica Boca Maldita.

Músicos profissionais interpretarão composições eruditas e populares, mas o diferencial está na oportunidade aberta a todos os curitibanos de testarem suas habilidades no instrumento. Janete Andrade, diretora artística da Oficina de Música, explica o objetivo da iniciativa: “Queremos que todos se sintam à vontade para se aproximar e experimentar o piano. É uma brincadeira democrática e inclusiva, que também ajuda na formação de plateia. Quem sabe descobrimos grandes talentos escondidos por aí?”

O piano itinerante percorrerá diversos pontos estratégicos da cidade. Após a estreia no Calçadão da Rua XV, considerado o primeiro calçadão de pedestres do Brasil, o instrumento seguirá para o Terminal Santa Cândida, no Norte da cidade, onde circulam diariamente 11 mil passageiros.

Outros locais que receberão o piano incluem os terminais Santa Felicidade, Tatuquara e Campo Comprido, além do Mercado Popular do Capão Raso, a Rua 24 horas, a feira-livre do Juvevê e a feira gastronômica da Praça da Ucrânia. O roteiro também contempla o Parque Tanguá, o Hospital do Idoso e o Museu Oscar Niemeyer.

Marino Galvão Junior, presidente da Fundação Cultural de Curitiba, destaca a importância da iniciativa: “Este convite para o público abraçar a música não poderia começar em lugar melhor, no Centro da cidade, no primeiro calçadão de pedestres do Brasil”.

Roteiro completo do piano itinerante

Quarta-feira (22)12h – Inácio Wildt – Boca Maldita. Piano disponível até às 18h30

Quinta-feira (23)7h às 19h – Terminal Santa Cândida. Apresentações às 7h e às 18h

Sexta-feira (24)7h às 15h – Terminal Santa Felicidade. Apresentação às 7h17h – Feira da Praça da Ucrânia. Apresentação às 19h30

Sábado (25)Horário a definir – Mercado Municipal Capão Raso

Domingo (26)9h às 12h – Feira livre da 29 de Março. Apresentação às 11h13h às 18h – Praça do Redentor (Gaúcho). Apresentação às 15h30

Segunda-feira (27)7h às 19h – Terminal Boqueirão. Apresentações às 7h e às 18h

Terça-feira (28)8h às 18h – Hospital do Idoso. Apresentações às 8h e às 15h

Quarta-feira (29)7h às 19h – Terminal Pinheirinho. Apresentações às 7h e às 18h

Quinta-feira (30)Horário a definir – Rua 24 Horas

Sexta-feira (31)7h às 19h – Terminal Campo Comprido. Apresentações às 7h e às 18h

Sábado (1º)9h às 13h – Feira livre do Juvevê. Apresentação às 11h

16h às 18h30 – Parque Tanguá. Apresentação às 17h30

Domingo (02)10h às 18h – Museu Oscar Niemeyer. Apresentações às 15h e às 16h30