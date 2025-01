Cruzamento coleciona acidentes no Batel: moradores exigem semáforo

A instalação de um sinaleiro no cruzamento da Rua Vicente Machado com a Alameda Presidente Taunay, no bairro Batel, em Curitiba, foi sugerida por moradores e comerciantes após diversos acidentes. No sábado (18), uma jovem, de 24 anos, morreu após uma batida entre carro e motocicleta.

Imagens de câmera de segurança mostram um automóvel avançar a preferencial, cruzando a Rua Vicente Machado e colidindo contra a motocicleta que vinha em alta velocidade. Segundo comerciantes, cenas como essas são comuns na região, principalmente aos sábados e domingos.

“Esses tempos um carro abraçou uma árvore que fica bem na esquina. Se não fosse o pinheiro segurar, ele teria atropelado umas 10 pessoas. São acidentes gravíssimos que acontecem, carro com carro, carro com motocicleta. A visibilidade é ruim, o motorista olha pra cima, mas tem uns galhos, aí ele dá uma avançada na rua preferencial, os veículos descem embalados e é aí que acaba acontecendo essas batidas”, relata o proprietário de um estacionamento na região, Mateus Jordão.

Em janeiro de 2023, o Conseg do bairro Batel emitiu um ofício à Prefeitura de Curitiba sugerindo a instalação de um semáforo no cruzamento. “O Conselho Comunitário de Segurança (…) vem requerer a instalação de um semáforo na esquina da Av. Vicente Machado e Al. Pres. Taunay devido a ocorrência de diversos acidentes na região, os quais são um risco não apenas para os motoristas, mas também os pedestres e moradores da região”, diz o documento.

Segundo a conselheira Victória Hansel, na época, a resposta do Executivo Municipal foi de que não existiam registros numerosos de acidentes na região que justificassem colocar o instrumento responsável por controlar o tráfego de veículos.

Reforço na sinalização

Por meio de nota, a Setran (Superintendência de Trânsito) informou que o cruzamento entre as ruas Vicente Machado e Alameda Presidente Taunay está devidamente sinalizado com placas e pintura de parada obrigatória no pavimento.

“Em relação à solicitação de instalação de semáforo no local, a Setran esclarece que já foram realizados estudos de tráfego, os quais indicaram que o volume de veículos na Alameda Presidente Taunay ao longo do dia não justifica a instalação de um semáforo nesse trecho. Ainda assim, uma equipe técnica será enviada ao local para avaliar a necessidade de reforço na sinalização ou outras intervenções. É importante reforçar que os motoristas devem respeitar a sinalização de trânsito e os limites de velocidade estabelecidos. A segurança no trânsito depende também da prudência e da conscientização de todos que utilizam a via pública”, diz a nota.

Polícia investiga acidente com morte no Batel

A senhora que dirigia o carro envolvido no acidente no bairro Batel foi ouvida pela Polícia Civil e foi liberada em seguida. Ela fez o exame de bafômetro, que deu negativo. No dia, a motorista contou que viu a motocicleta e por isso acabou avançando.

As imagens do acidente impressionam pela violência da batida. O piloto da moto, um jovem de 19 anos, sofreu ferimentos graves e foi encaminhado ao hospital. Já a jovem que estava na garupa chegou a receber atendimentos, mas não resistiu aos ferimentos.

“O inquérito será conduzido pela Polícia Civil para apurar as circunstâncias e eventuais responsabilidades, dado se tratar de morte violenta no trânsito.”