Polícia instaura inquérito para apurar grave acidente com morte em Curitiba

A morte de uma mulher de 24 anos no último sábado (18), em um cruzamento da Rua Vicente Machado com a Alameda Presidente Taunay, no bairro Batel, em Curitiba, será investigado pela Polícia Civil. Imagens mostram que a mulher que dirigia um Volvo branco avançou a preferencial, cruzando a Rua Vicente Machado e colidindo contra a motocicleta que vinha em alta velocidade.

O piloto da moto, um jovem de 8 anos, ficou com ferimentos graves e foi encaminhado ao hospital no mesmo dia. Já a jovem que estava na garupa chegou a receber atendimentos, mas não resistiu aos ferimentos no local do acidente.

Polícia investiga

Uma senhora que dirigia o carro branco foi ouvida pela Polícia Civil e não houve situação de flagrante. O exame de bafômetro deu negativo. A mulher contou que não tinha visto a moto e por isso acabou avançando.