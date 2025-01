Estação Primeira: 1ª rádio do rock de Curitiba ganha documentário 

A lendária rádio Estação Primeira vai ter sua história relembrada em um documentário (assista logo abaixo). Depois de 13 anos, o jornalista curitibano Marcos Anubis vai disponibilizar a filmagem que garantiu o diploma dele. Durante nove anos, entre 1986 e 1995, a emissora fez história na cena alternativa.

Os curitibanos interessados em música alternativa e fora do circuito comercial encontravam na Estação Primeira muita ousadia. Em uma época sem internet ou tv, a opção para escutar músicas novas era pela rádio.

A Estação Primeira foi pioneira ao reproduzir música alternativa, Rock And Roll e suas vertentes, aos curitibanos. Ela é frequentemente lembrada pela paixão e dedicação de toda a equipe, além da vanguarda: foi a primeira rádio com locutoras mulheres.

“A Estação tinha uma abordagem diferente de tudo o que era visto e é visto até hoje. A grande proposta era música e eles não se importavam em tocar o grande sucesso. Tocavam também o hit, mas principalmente as faixas alternativas de um disco. A rádio tinha só locutoras, uma coisa muito à frente do seu tempo, que, inclusive, era um dos slogans usados”, relembra Marcos Anubis.

Até hoje, a rádio é lembrada como uma das emissoras mais influentes da história de Curitiba, do Paraná e do Brasil. Muitos curitibanos nascidos na década de 70 e 90 tiveram o gosto musical lapidado pela Estação Primeira, que levou o capital a ser chamada de Seattle Brasileira pela efervescência musical.

Em dezembro, a capital paranaense conquistou o título de “Cidade mais Rock And Roll do Brasil”. O projeto de lei nasceu de uma sugestão popular do Banco de Ideias Legislativas (BanLegis), plataforma online que permite à população propor projetos de lei. A etiqueta surgiu pela importância do gênero musical para a economia e tecnologia da cidade, que atualmente tem cerca de 80 bares temáticos. “O reconhecimento do poder público é muito importante, mas ao mesmo tempo é apenas um título. Espero que aliado a isso tenham ações, como festivais com boa divulgação e estrutura. Valorizar os artistas daqui é o principal”, detalha Anubis.

O documentário ‘Estação Primeira – Uma rádio a frente do seu tempo’ vai ser disponibilizado no YouTube do Cwb Live, site de jornalismo musical independente, comandado por Marcos. Depois de muitos pedidos e de entender a efemeridade da vida, o jornalista resolveu liberar a filmagem carregada de paixão.

“As únicas pessoas que assistiram foram às entrevistadas. Ele não tem uma qualidade de vídeo e de áudio espetacular, então, fiquei com ele guardadinho por 13 anos, mas nesse período fui percebendo como é necessário contar a história das pessoas que construíram a rádio. A valorização dessas pessoas, atualmente, é inexistente. Elas não recebem o valor que merecem”, explica.