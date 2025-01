3 dicas para garantir uma vaga na universidade pelo SISU 2025

As inscrições para o SISU (Sistema de Seleção Unificada) 2025 estão abertas e acontecem até o dia 21 de janeiro. Essa é uma plataforma do Ministério da Educação (MEC) que centraliza o processo de ingresso em instituições públicas de ensino superior no Brasil. Ele utiliza as notas obtidas pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como critério de seleção, permitindo que os candidatos se inscrevam para vagas em universidades federais, estaduais, institutos e centros tecnológicos.

O processo seletivo é gratuito e 100% informatizado. Para participar, basta acessar o site oficial do SISU, se inscrever com o número de inscrição do Enem 2024 e escolher as opções de curso e instituição desejadas. As etapas são bem simples. No entanto, se você deseja aumentar suas chances de conquistar a vaga dos seus sonhos, se inscrever de forma estratégica é fundamental.

Para te ajudar, Michel Arthaud, professor de Química e sócio da Plataforma Professor Ferretto, elenca algumas dicas. Confira!

1. Observe as notas de corte

Segundo o professor Michel Arthaud, as estratégias para o SISU devem começar antes mesmo da inscrição. “Os estudantes devem analisar as notas de corte dos anos anteriores e escolher seus cursos com cuidado. Se a primeira opção parecer difícil de alcançar, a segunda opção pode ser mais viável”, afirma.

2. Considere o peso das notas

Outro ponto importante, ao qual os candidatos devem se atentar, é que as notas no SISU têm pesos diferentes. “Por exemplo, um curso de Química pode dar mais peso à nota de Ciências da Natureza que outros cursos; por isso, antes de optar pelos cursos, é interessante pesquisar as exigências de cada universidade, para aumentar as chances de aprovação”, recomenda Michel Arthaud.

Acompanhar as notas de corte é importante para ajustar as opções de curso (Imagem: Zamrznuti tonovi | Shutterstock)

3. Acompanhe as mudanças nas notas de corte

As notas de corte são atualizadas diariamente durante o período de inscrições, conforme mais pessoas se inscrevem ou ajustam suas opções de curso. Ela é a nota mínima para aprovação naquele determinado curso, e como é calculada diariamente, varia durante os 5 dias de inscrições.

“Ou seja, os candidatos devem ficar atentos e acompanhar as notas de corte para ajustar suas opções. A flexibilidade nas escolhas pode ser o que separa um candidato aprovado de um que não conseguiu garantir a vaga”, avalia o docente.

Quem pode participar do SISU?

Os requisitos para inscrição no SISU são:

Ter feito o último Enem (2024);

Não ter zerado a redação;

Não ser considerado treineiro – nome dado aos estudantes que fazem o exame, mas que ainda não concluíram o Ensino Médio.

“Vale ressaltar que qualquer estudante que cumpra os requisitos acima pode se inscrever, não há restrição de renda”, comenta Michel Arthaud.

Passos após a inscrição

Após a inscrição, o professor explica como seguir adiante, dependendo do resultado. “O resultado será divulgado após o período de inscrição e, se você for aprovado, deverá seguir as orientações da universidade para efetuar a matrícula. Se não for selecionado na chamada regular, a lista de espera pode ser uma segunda chance para conquistar a tão sonhada vaga”, finaliza o sócio da Plataforma Professor Ferretto.

Por Yasmin Paneto