5 tipos de ovos e seus benefícios para a saúde

Os ovos, versáteis e nutritivos, são considerados o segundo melhor alimento pela Organização Mundial da Saúde (OMS), perdendo apenas para o leite materno. Fonte de proteínas, vitaminas e minerais, oferecem características únicas que atendem a variados paladares e necessidades nutricionais.

Conhecer as diferenças entre os ovos vai além da curiosidade: é um passo importante para aproveitá-los de forma mais eficiente e criativa na cozinha. Eles podem transformar receitas, adicionar novos sabores e até mesmo trazer benefícios específicos para a saúde. Para isso, Tamiris Pitana, nutricionista da Água Doce Sabores do Brasil, comenta sobre os diferentes tipos e como adequar cada um na dieta. Confira!

1. Ovos de granja

Muito comuns nos supermercados, os ovos de granja são fontes de antioxidantes, proteína de alta qualidade e vitaminas minerais. Além disso, podem trazer inúmeros benefícios à saúde, como aumento da massa muscular, melhora no sistema imunológico, aumento do colesterol bom, e auxiliar na memória e na concentração. Criadas de forma mais convencional, com temperatura e luminosidade controladas, as aves dos ovos de granja recebem as principais proteínas, como a do milho e da soja.

2. Ovos caipiras

As galinhas caipiras são criadas em sítio, de forma mais natural, sem gaiolas e com a alimentação balanceada que inclui minerais e vegetais. A gema do ovo caipira possui uma coloração amarela mais intensa, e a casca pode ser branca, vermelha e até azulada. O ovo caipira é fonte de proteína, auxiliando na produção de massa muscular e aumentando a saciedade. Também ajuda na perda de peso, bem como melhora a imunidade e a glicemia.

3. Ovos de codorna

Fonte de ácidos graxos, essenciais para o sistema nervoso, o ovo de codorna ajuda na prevenção de doenças neurodegenerativas, como demência e Alzheimer, além de aumentar a massa muscular, fortalecer a imunidade e os ossos. É indicado para a alimentação das crianças por ser nutricionalmente mais rico. Apesar dos benefícios citados, o ideal é consumir no máximo cinco ovos de codorna em um mesmo dia, visando evitar o excesso de gordura e o desequilíbrio nutricional.

4. Ovos jumbo

O ovo jumbo tem no mínimo 66 gramas, podendo ser de granja ou caipira. Na alimentação, é ainda mais rico em nutrientes como as vitaminas A, D, E e do complexo B, zinco, ferro, cálcio e selênio. Fortalece os ossos e dentes, combate a anemia e ajuda na perda de peso.

5. Ovos de pata

Usado também na culinária asiática, o ovo de pata é rico em vitaminas do complexo B, considerado cerca de seis vezes mais nutritivo que o de galinha. Trata-se de uma alternativa ideal para pessoas que querem ganhar massa magra, firmeza na pele e melhorar a produção celular, já que é fonte de cálcio e magnésio. Além disso, a clara deste tipo de ovo conta com propriedades antibacterianas e antifúngicas. Apesar dos vários benefícios, o ingrediente tem colesterol mais elevado se comparado ao ovo de galinha.

