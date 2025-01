Fórmula Truck tem 49 pré-inscritos para a primeira etapa

A Fórmula Truck já está com tudo pronto para a etapa de abertura da temporada de 2025. A prova será disputada no dia 16 de fevereiro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, com disputa nas categorias GT Truck (caminhões com motor eletrônico), F-Truck (caminhões com motores a bomba injetora) e Copa SpeedMax, prova extracampeonato, que reúne pilotos das duas categorias que não tenham se classificado entre os seis primeiros nas provas principais.

A organização da Fórmula Truck divulgou a lista de pré-inscritos para a etapa de Interlagos, com 49 pilotos, sendo 32 da categoria GT Truck e 17 na F-Truck. Este número deverá crescer, uma vez que as inscrições podem ser feitas até o início dos treinos livres, na sexta-feira que antecede a prova.

A temporada deste ano começa em Interlagos e se encerrará no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, no Paraná, no dia 7 de dezembro. Serão 10 etapas ao longo do ano, passando por São Paulo, Uruguai, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Paraná.

A Fórmula Truck 2025 terá promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Pilotos pré-inscritos para a etapa de Interlagos:

Categoria GT Truck:

Nilton Sérgio Jacobsen Filho (Paraguai), Scania;

Alex de Andrade Vieira (Santos-SP), Mercedes-Benz;

Jair Moura (Cachoeirinha-RS), Ford Cargo;

Everton Fontanella (Criciúma-SC), Scania;

Ramiris Fontanella (Lauro Muller-SC), Scania;

Rafael Fleck (Porto Alegre-RS), Scania;

Jorge Mauricio Ribeiro (Pelotas-RS), Scania;

João Batista M. dos Santos Filho (Colombo-PR), DAF;

Robson Portaluppi (Bento Gonçalves-RS), Ford Cargo;

Robson Luiz Trevizol (Xanxerê-SC), Volkswagen;

Pedro Muffato (Cascavel-PR), Scania;

Adriano Rocha (Araucária-PR), Scania;

Tulio Bendo (Ermo-SC), Mercedes-Benz;

Álvaro Bendo (Ermo-SC), Mercedes-Benz;

Ricardo Alcides Ançay (Araucária-PR), Mercedes-Benz;

Roberto Luiz Ançay Filho (Mandirituba-PR), Volvo;

Leonardo Barramacher (Itapema-SC), Volvo;

Edivan Monteiro (Cascavel-PR), Mercedes-Benz;

Sandro Abelardo Pinheiro (Itapema-SC), Mercedes-Benz;

Luís Paulo Rampon (Curitiba-PR), Scania;

Douglas Collet (Casca-RS), Scania;

João Helder Mottin (Curitiba-PR), Volvo;

Fabrício Berton (Campo Grande-MS), Mercedes-Benz;

Valdinei Vieira dos Santos (Cascasvel/PR), Mercedes-Benz;

Lazaro Donizete Domiciano (São João da Boa Vista-SP), Volkswagen;

Geraldo Alves de Lima (Santos-SP), Volkswagen;

Douglas Torres (Curitiba-PR), Ford Cargo;

Alisson Nurnberg (Foz do Iguaçu-PR), Scania;

Márcio Limestone da Rosa (Colombo-PR), GT Truck, Scania;

Brayan Ruan Pitta Silva (Curitiba-PR), GT Truck, Scania;

Fabrício de Assis Rossato (Campo Largo-PR), DAF;

Lisarb Benato (Canoas/RS), Scania.

Categoria F-Truck:

Márcio Rampon (Curitiba-PR), Scania;

Geovani Ferreira Tavares dos Santos (Paraguai), Scania;

Tiago Bellaver (Farroupilha-RS), Mercedes-Benz;

Thiago Mânica (Curitiba/PR), Scania;

Gustavo Mânica (Curitiba-PR), Volkswagen;

Gilmar Antônio Mottin (Adrianópolis-PR), Scania;

Gabrielle Rampon (Curitiba-PR), Scania;

Carlos Eduardo Conci (Cafelândia-PR), Ford Cargo;

Cléber Fonseca (Cascavel-PR), Volvo;

Max Nunes (Curitiba-PR), Volvo;

Diego Collet (Casca-RS), Mercedes-Benz;

Dario do Amaral (Pindamonhangaba-SP), Scania;

Gabriel Saccomanno (São Paulo-SP), Volkswagen;

Camilo Daniel Lovato (Almirante Tamandaré-PR), Scania;

Joacir Giaretta Cordova (Curitiba-PR), Volvo;

Márcio Francisco da Rosa (Canoas-RS), Volvo;

Cleber Sobis (Gauarama-RS), Volkswagen.

Calendário da Fórmula Truck para a temporada 2025:

16 de fevereiro – São Paulo (SP);

16 de março – Rivera (Uruguai);

13 de abril – Guaporé (RS);

18 de maio – Cascavel (PR);

15 de junho – Campo Grande (MS);

03 de agosto – A definir;

14 de setembro – Santa Cruz do Sul (RS);

12 de outubro – Tarumã (RS);

09 de novembro – Londrina (PR);

07 de dezembro – Cascavel (PR).

(Foto: Tiago Soares/Divulgação).