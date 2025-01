Metzeler será parceira da MBE Premium Selection na Motor Bike Expo 2025

A marca Metzeler está confirmada como uma das principais protagonistas da MBE Motor Bike Expo, marcada de 24 a 26 de janeiro em Verona, com uma área de exposição dedicada no estande 18V no Hall 6. Além disso, ela será parceira da MBE Premium Selection, a nova competição internacional, promovida pela feira e dedicada a indivíduos, oficinas e garagens de toda a Europa, que premia as mais belas motocicletas em diferentes categorias. Também inclui o Metzeler Award, o prêmio concedido à mais bela customização dentro da feira equipada com pneus Metzeler.

A marca Metzeler ostenta uma relação histórica com a MBE e também para esta edição há muitos pneus que os visitantes poderão admirar de perto, incluindo aqueles dedicados ao mundo da personalização, CRUISETEC e ME 888 Marathon Ultra XXL, os pneus superesportivos SPORTEC M9 RR e o novo ROADTEC 02, além do KAROO 4 e do TOURANCE Next 2.

A marca Metzeler também estará presente este ano como parceira da MBE Premium Selection no Hall 1, onde nasce uma nova área, criada em colaboração com a histórica revista LowRide, que sediará o cobiçado concurso dedicado a garagens e amadores. Uma exposição exclusiva de motocicletas personalizadas por construtores, tuners, revendedores e oficinas que desejam colocar suas criações de 2025 no centro das atenções do salão de Verona. Nesta competição também haverá a entrega do Prêmio Metzeler para a melhor criação equipada com pneus Metzeler.

A MBE Motor Bike Expo representa a primeira etapa do Metzeler Custom Tour 2025, que inclui a participação da marca em alguns dos mais icônicos ralis de motocicletas da Europa, com o objetivo de apresentar aos entusiastas a linha de pneus dedicada ao mundo custom. Depois de Verona, a turnê fará uma parada no Biker Fest International, programado em Lignano Sabbiadoro (Itália), de 15 a 18 de maio, e depois seguirá para o H.O.G Rally Croatia, que será realizado em Medulin, de 12 a 15 de junho, passando pelo BMW Motorrad Days, programado de 4 a 6 de julho, em Garmisch-Partenkirchen, na Alemanha. A turnê termina com o European Bike Week na Áustria, em Faaker See, de 2 a 7 de setembro. Além de visitar a área de exposição dedicada, no H.O.G Rally Croatia e no European Bike Week, os motociclistas poderão comprar pneus Metzeler no local, trocando os pneus durante os próprios ralis, graças ao serviço no local. (Fotos: Metzeler/Divulgação).