A Caixa sorteia neste sábado (29) as cinco dezenas do concurso 6468 da Quina. O prêmio acumulado é de R$ 1,3 milhão para quem acertar todos os números do sorteio. Os globos da sorte fazem o sorteio às 20h.

Resultado da Quina 6468:

– 50 – 11 – 03 – 70 – 15

Na Quina basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha. A aposta simples da Quina custa R$ 2,5.

