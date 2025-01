BR-376 completamente interditada após tombamento de caminhão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um caminhão tombou na BR-376, em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã desta terça-feira (21). A pista sentido Santa Catarina está completamente interditada.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência é no km 652 e agentes estão no local para evitar o saque da carga de retalhos de tecidos. O motorista sofreu ferimentos leves.

A Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pelo trecho, informou que são sete quilômetros de congestionamento. Não existe previsão de liberação da pista.

Caminhão foi destombado logo depois. Foto: Divulgação/PRF.