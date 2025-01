Litoral terá mais um dia de sensação térmica escaldante? Descubra!

A temperatura está mais amena no Litoral do Paraná nesta terça-feira (21). Depois de um dia quente com a sensação térmica passando do 50ºC, o dia está propenso para um caminhada na praia. Mas e como deve ficar o tempo após estes dias escaldantes? A previsão do tempo tem a resposta!

Segundo o Simepar, na segunda-feira (20), Antonina foi o município mais quente, registrando 37,8ºC e a sensação térmica de 45,6ºC. Já nesta terça, temperatura ao meio-dia era de 32,8ºC, segundo o site do Simepar, que indicava sensação térmica de 42ºC. O número exato só é divulgado no fim da tarde quando se calcula a sensação.

Em Guaratuba, a segunda teve registro de temperatura de 36,3ºC e sensação térmica de 46,5ºC. Ao meio-dia de terça, 29,3ºC com expectativa de 35ºC ao fim da tarde no cálculo do Simepar.

Para Guaraqueçaba que na segunda teve a sensação térmica de 50,3ºC em Salto Morato, a temperatura de momento é de 31ºC. A possibilidade que a sensação venha a chegar a 36ºC.

Por que tanto calor?

O motivo dessa queda ocorre devido a um afastamento de sistema de baixa pressão atmosférica que segue para o oceano, mantendo a instabilidade com chuva e possibilidade de temporais isolados, especialmente da tarde para a noite.