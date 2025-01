Praias do Paraná recebem espetáculo circense gratuito; veja programação

A partir desta terça-feira (21) as praias do Paraná vão contar com programação de um espetáculo gratuito de circo-teatro. “A Fonte Mágica” será apresentada nas Arenas Esporte, nos balneários de Caiobá, Riviera, Guaratuba, Shangrilá, Praia de Leste e Ipanema, até o dia 2 de fevereiro. As apresentações ocorrem às 9h30 e às 16h. Também haverá apresentação em Antonina (27/01) e em Paranaguá (10/02), na Carreta Inovação.

Para a secretária da Cultura, Luciana Casagrande Pereira, as apresentações circenses são uma forma de democratizar a arte para todos os públicos, abordando importantes temas. “Este espetáculo, selecionado em edital do nosso Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, o Profice, vai estimular de forma lúdica reflexões sobre os recursos hídricos e saneamento básico, combinando esquetes cômicas com números de mágica e malabarismo para abordar temas de educação ambiental”, afirma.

A diretora e produtora Michelle Porto, moradora de Pontal do Sul, conta que o espetáculo “A Fonte Mágica” já teve mais de 170 apresentações nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Alagoas, Pará e Tocantins.

Palhaço e mágico animam o litoral do Paraná com espetáculo gratuito

O espetáculo conta a história do Grand Circo ValsheBny e seus curiosos personagens, um palhaço (Cristian Wildner) e um mágico (Nicolas Ferreyra), que enfrentam muitas dificuldades para manter o circo na ativa e logo decidem realizar um último show antes de vender a lona.

Então, encontram Zizi (Jossane Ferraz), uma menina sonhadora que deseja ser artista. Os três personagens buscam uma solução para salvar o circo e a falta de água no planeta e encontram um livro antigo, repleto de enigmas e magia, que contém o mapa de uma Fonte Mágica. Juntos, decidem partir em uma jornada cheia de novos conhecimentos, em busca de desvendar o mistério da tal Fonte Mágica.

O projeto é realizado por meio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, da secretaria estadual da Cultura, com apoio da Copel. A produção é da Imã Circo Produção e Aspart.

Programação espetáculo circense no litoral do Paraná

“A Fonte Mágica”

Ingressos: Gratuito

Classificação indicativa: Livre

Caiobá

22 de janeiro a 2 de fevereiro

Horário: 9h30 e 16h

Local: Arena Esporte Verão Maior

Matinhos/Riviera

23 de janeiro

Horário: 9h30 e 16h

Local: Arena Esporte Verão Maior

Guaratuba

24 e 30 de janeiro

Horário: 9h30 e 16h

Local: Arena Esporte Verão Maior

Antonina

27 de janeiro

Local: Carreta Inovação

Shangrilá

25 e 31 de janeiro

Horário: 9h30 e 16h

Local: Arena Esporte Verão Maior

Praia de Leste

26 de janeiro

Horário: 9h30 e 16h

Local: Arena Esporte Verão Maior

Ipanema

01 de fevereiro

Horário: 9h30 e 16h

Local: Arena Esporte Verão Maior

Paranaguá

10 de fevereiro

Local: Carreta Inovação