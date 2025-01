Concerto gratuito em Curitiba vai homenagear maestro paranaense Waltel Branco

Na próxima segunda-feira, dia 27 de janeiro, a obra do maestro paranaense Waltel Branco será celebrada em única apresentação gratuita no Teatro Paiol, durante a Oficina de Música de Curitiba.

O espetáculo instrumental inédito tem direção musical de João Egashira, que também tocará violão e será acompanhado pelos músicos Sérgio Albach (clarinete), André Ribas (acordeom), Luis Rolim (bateria), Halanna Aguiar (percussão), Kito Pereira (tabla indiana), Francisco Okabe (violão) e Day Battisti (violão).

Além da apresentação instrumental, a noite contará com um bate-papo entre o jornalista que escreveu a biografia “Waltel Branco – O Maestro Oculto”, Felippe Aníbal, e o editor do livro, Téo Souto Maior, da Banquinho Publicações.

Ingressos para concerto que homenageia Waltel Branco vão ser distribuídos no dia

Incentivado pelo Ministério da Cultura, o evento é mais uma oportunidade de relembrar a trajetória do maestro que marcou profundamente a música brasileira no século XX. É também um desdobramento da biografia escrita por Felippe Aníbal, fruto de 8 anos de pesquisa, publicada em 2023 pela editora Banquinho.

O projeto contou também com um podcast especial com cinco episódios, lançado em 2024 nas plataformas digitais. O evento tem entrada gratuita, mediante retirada de ingressos a partir das 18 horas do dia 27 de janeiro, na bilheteria do Teatro Paiol.

Show “Waltel Branco, o maestro oculto”

Dia: 27 de janeiro de 2025, segunda-feira

Horário: 19h

Local: Teatro Paiol – Rua Cel. Zacarias, 51 – Prado Velho, Curitiba

Entrada gratuita – retirada dos ingressos a partir das 18h no Teatro Paiol

Direção Musical e violão: João Egashira

Clarinete: Sérgio Albach

Acordeom: André Ribas

Bateria: Luis Rolim

Percussão: Halanna Aguiar

Tabla indiana: Kito Pereira

Violão: Day Battisti

Violão: Francisco Okabe