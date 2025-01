Alinhamento dos planetas: Vai dar para assistir ao espetáculo estando em Curitiba?

Os olhos dos paraenses estarão voltados nesta terça-feira (21) para o céu para observar o alinhamento dos planetas. Mas, para acompanhar o fenômeno natural, é importante que o céu esteja limpo. Pensando nisso, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) dá dicas dos melhores lugares para assistir ao espetáculo.

“Quem mora nos extremos Oeste e Sudoeste [divisa com Santa Catarina e fronteira com a Argentina, respectivamente] tem mais probabilidade de encontrar uma noite sem chuva. Ainda assim, não serão todos os municípios dessas localidades que vão encontrar o céu limpo por causa da nebulosidade”, afirma o meteorologista do Simepar, Lizandro Jacobsen. Este evento raro, inclusive, terá um grupo especial de observação em Vila Velha.

Vai dar para ver o alinhamento dos planetas estando em Curitiba?

Quem mora em Curitiba, porém, não terá a mesma sorte. A noite de terça-feira (21) deverá ser chuvosa na capital, com o céu cheio de nuvens. Em outras regiões do Estado, entretanto, a chuva poderá acabar antes, ou começar depois do alinhamento dos planetas. Segundo a previsão do tempo para Curitiba, entre às 19 e 20h, horário do fenômeno, a temperatura estará em 21ºC.

“Como as chuvas são muito rápidas e localizadas nesta época do ano, mesmo com essa tendência de chuva no interior, pode ser que fora dos extremos oeste e sudoeste algumas pessoas também tenham sorte de estar no momento mesmo om o céu parcialmente nublado”, diz Jacobsen.

O que é de fato o alinhamento dos planetas?

Segundo o professor Amauri Pereira, coordenador do Observatório Astronômico e Planetário do Colégio Estadual do Paraná, os planetas estão sempre alinhados. “É uma condição da formação do Sistema Solar. O plano da órbita dos planetas é muito próximo da órbita que a Terra faz em torno do Sol. O que estão chamando de alinhamento dos planetas nesta terça-feira será, na verdade, mais de uma conjunção planetária, ou seja, quando os planetas estão a menos de cinco graus de arco no céu”, explica.

Qual horário do alinhamento dos planetas?

O professor indica, ainda, onde estarão os planetas. As pessoas deverão olhar no horizonte oeste, entre as 19h e as 20h. Neste horário a lua, que está no quarto minguante, ainda não estará muito visível – ela deve aparecer perto de meia-noite. O astro mais brilhante do céu (depois do sol) será Vênus. A esquerda dele será visível algo como uma estrela laranja, que será Saturno. Ambos os planetas estarão na Constelação de Aquário.

No meio do céu, perto da Constelação de Touro, outro astro brilhante que poderá ser observado será Júpiter. Na mesma distância de Saturno e Vênus, o astro brilhante e alaranjado que poderá ser visto é a estrela Aldebaran (a Alfa da Constelação de Touro).

Já perto do horizonte nordeste estará Marte, o astro laranja, ao lado de outras duas estrelas da Constelação de Gêmeos: Castor e Pollux. Urano e Netuno não serão visíveis a olho nu, somente com telescópios. “Eles aparecerão no telescópio como pequenos pontos azulados, pois ficam muito distantes da Terra”, explica o professor.