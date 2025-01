Alinhamento raro de planetas terá observação especial em Vila Velha

Curitibanos terão uma oportunidade única de observar o céu noturno como nunca antes. No próximo sábado, 25 de janeiro, o Parque Estadual de Vila Velha será palco de um evento astronômico excepcional durante sua famosa Caminhada Noturna. Seis planetas – Marte, Júpiter, Vênus, Saturno, Urano e Netuno – estarão alinhados, proporcionando aos visitantes uma visão deslumbrante do cosmos.

Leandro Ribas, gestor do Parque Vila Velha, ressalta o caráter especial da atividade: “Essa é uma oportunidade de vivenciar o parque sob um novo olhar, conectando os visitantes não apenas à natureza, mas também ao universo. A Caminhada Noturna já é uma das atividades mais procuradas, e a possibilidade de observar o alinhamento planetário a torna ainda mais especial”.

O professor Matheus Frare, condutor da caminhada, explica como será a experiência: “Iniciaremos a noite com a observação ao telescópio dos planetas visíveis, Saturno, Vênus e Netuno ao oeste, e depois Urano, Júpiter e Marte, a depender das condições do céu. Após a observação, seguimos com a caminhada por entre os arenitos, onde aprendemos mais sobre o céu, a astronomia e a geologia do parque”.

Quatro dos planetas – Marte, Júpiter, Vênus e Saturno – poderão ser observados a olho nu, enquanto Urano e Netuno exigirão o uso de telescópios. A organização recomenda que os participantes cheguem cedo para aproveitar a estrutura e as atrações do parque antes da caminhada.

As vagas são limitadas e os ingressos devem ser adquiridos pelo site oficial do parque. Para quem não puder participar desta edição especial, o Parque Vila Velha oferece diversas datas para caminhadas noturnas ao longo do primeiro semestre de 2025:

Fevereiro: 01, 08 e 15

Março: 01, 15 e 29

Abril: 12 e 26

Maio: 10 e 24

Junho: 07, 14, 21 e 28

Sobre o Parque Estadual de Vila Velha

Localizado a apenas uma hora de Curitiba, o Parque Estadual de Vila Velha é o primeiro parque estadual criado no Paraná, em 1953. Atualmente, é uma concessão do Governo do Estado do Paraná, por meio do Instituto Água e Terra, à Soul Vila Velha, uma empresa do Grupo Soul Parques.

As bilheterias funcionam até as 15 horas, e o parque recomenda a chegada ainda pela manhã. Assim, os visitantes podem explorar os principais atrativos – Trilha Arenitos Unimed, Furnas e Lagoa Dourada – além de desfrutar das opções gastronômicas e atrações de aventura, como Tirolesa, Arvorismo e Cicloturismo.

Para mais informações e reservas, acesse o site oficial.