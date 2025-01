3 livros nacionais sobre alienígenas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Há 29 anos, na tarde de 20 de janeiro, um incidente no interior de Minas Gerais mobilizou o país. Entre relatos de moradores da cidade de Varginha sobre uma suposta nave espacial e as histórias de jovens que viram um extraterrestre, o caso ganhou repercussão mundial e até hoje é lembrado como um dos maiores eventos ufológicos do país.

O tema de extraterrestres e aparições de objetos voadores não identificados (OVNIs) sempre desperta o interesse de muitas pessoas ao redor do mundo. Esse fascínio pode ser explicado pela curiosidade natural do ser humano em relação ao desconhecido e à possibilidade de existir vida além do nosso planeta.

Por isso, esta lista reúne 3 sugestões de livros nacionais sobre alienígenas para celebrar o aniversário de aparição do ET de Varginha. Confira!

1. O Retorno dos deuses

“O Retorno dos Deuses” narra a história de três pessoas que são sugadas para uma realidade paralela e lutam pela sobrevivência da espécie humana (Imagem: Divulgação | Editora Viseu)

Quando um empresário, um caminhoneiro e um garoto são sugados por um portal para uma realidade paralela, eles enfrentam perigos sobrenaturais e começam a questionar suas existências. Na obra de Léo de Andrade, os personagens descobrem que suas vidas estão conectadas a Atlântida, uma antiga cidade alienígena onde duas entidades travaram conflitos sobre o destino da humanidade. Diante de um novo mundo, os protagonistas precisam lutar pela sobrevivência da espécie humana.

2. O Primeiro Vampiro

“O Primeiro Vampiro” conta a história de um alienígena que cai da nave espacial em um mundo desconhecido e transmite um vírus que dá origem aos primeiros predadores noturnos (Imagem: Divulgação | Walli Silva)

Spin-off da saga “Vampiros de Nocturna”, este livro conta a história de Averyn, um alienígena que cai da nave espacial em um mundo desconhecido e transmite um vírus que dá origem aos primeiros predadores noturnos. O autor Walli Silva, com mais de 60 mil e-books vendidos, aprofunda a relação entre o extraterrestre e o príncipe Kai Vanthorn, em uma trama cheia de representatividade LGBTQIAPN+ e debates sobre temas como identidade, preconceito e aceitação.

3. Exoconsciência

“Exoconsciência” aborda como o despertar das nossas habilidades psíquicas de sensopercepção espiritual tem um propósito específico (Imagem: Divulgação | Editora Citadel)

Nesta obra, Juliano Pozati aborda como o despertar das nossas habilidades psíquicas de sensopercepção espiritual tem um propósito específico e cocriativo neste momento histórico: tornar-nos seres humanos exoconscientes – ou seja, com a consciência orientada para além dos limites da realidade em que nos contemos –, protagonistas e empreendedores de uma Nova Terra.

Por Clara Menezes