IPVA 2025: site para emissão de guia fica instável no Paraná

Quem precisa emitir a guia de pagamento do IPVA 2025 encontra dificuldades. Isso ocorre devido a uma instabilidade registrada desde a manhã desta segunda-feira (20) nos sites da Secretaria de Estado da Fazenda e Receita Estadual do Paraná.

O motivo do problema é a alta demanda causada pelo início do calendário de vencimentos, segundo a Sefa. Donos de veículos com final de placa 1 e 2 ou aqueles que optaram pela parcela única têm até hoje para pagar o boleto – que é emitido apenas de forma online.

A orientação da Secretaria da Fazenda é emitir a guia de pagamento pelo aplicativo ‘Serviços Rápidos’, da Receita Estadual, disponível para iOS e Android. A expectativa é que serviço normalize ao longo do dia.

Calendário do IPVA no Paraná

Os prazos, tanto para cota única quanto a primeira parcela do imposto, se encerram nas seguintes datas:

Finais 1 e 2: 20/01/2025

Finais 3 e 4: 21/01/2025

Finais 5 e 6: 22/01/2025

Finais 7 e 8: 23/01/2025

Finais 9 e 0: 24/01/2025

Imposto é maior fonte de arrecadação do Estado

O IPVA é a segunda maior fonte de arrecadação do Estado, atrás apenas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). No Paraná, a alíquota é de 3,5% sobre o valor venal de carros e motos em geral, e de 1% para ônibus, caminhões, veículos de aluguel, utilitários de carga ou movidos a gás natural veicular (GNV). Desde o dia 1º de janeiro, motocicletas, motonetas e ciclomotores de até 170 cilindradas estão isentos.

Para 2025, a Receita Estadual lançou um total de R$ 6,78 bilhões sobre uma frota tributável de mais de 4 milhões de veículos. Pela legislação, metade do valor arrecadado com o imposto é repassado aos municípios de emplacamento e o restante é usado pelo Estado para o financiamento de obras e custeio de atividades das áreas de saúde, educação e segurança pública.