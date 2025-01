Ponto turístico de Curitiba vai ganhar melhorias e investimento milionário

A Prefeitura de Curitiba está prestes a receber mais investimentos voltados para o turismo. R$ 2,5 milhões serão destinados para a criação de novos pontos e centros de informações turísticas, além da requalificação da Torre Panorâmica, um dos ícones da cidade que recebeu mais de 700 mil visitantes no último ano.

A Torre Panorâmica, também conhecida como Torre da Telepar, possui uma bela vista de Curitiba. Com o recurso, o ponto turístico terá espaços renovados e a ampliação das opções de serviços no local. Os recursos serão em emenda do deputado federal Fernando Giacobo e o anúncio foi feito na última sexta-feira (17). “Liberaremos os R$ 2,5 milhões entre fevereiro e março, assim que o Orçamento da União for aprovado”, declarou o parlamentar.

O investimento também prevê a implantação de novos centros de informações turísticas em locais estratégicos da cidade, facilitando o acesso dos visitantes sobre os atrativos locais.

Torre Panorâmica de Curitiba

A Torre Panorâmica de Curitiba é uma torre de telefonia que fica a mais de 100 metros de altura e de onde se tem uma vista em 360º da cidade.

Localizado no bairro Mercês, o ponto turístico também conta com o Museu do Telefone, Posto de Informações Turísticas e uma Loja #CuritibaSuaLinda com produtos locais.

Para acessar a torre é cobrado ingresso de R$ 10. Crianças de 5 a 9 anos, idosos, pessoas com deficiência, estudantes, professores e doadores de sangue pagam meia-entrada, R$ 5. Já crianças menores de cinco anos não pagam.

Endereço: Rua Prof. Lycio Grein de Castro Vellozo, 191 – Mercês, Curitiba.