Promoção de produto essencial de higiene é destaque nos Armazéns da Família de Curitiba

Pela primeira vez, os Armazéns da Família, em Curitiba, terão ofertas especiais em produtos de higiene. De terça-feira (21) a sábado (25), as 35 unidades irão ter boas oportunidades de compra.

Segundo a prefeitura, os destaques são o papel higiênico Duetto com 12 rolos por R$ 12,49 e o papel higiênico Fofinho/Ness com quatro rolos por R$ 4,79. A iniciativa busca oferecer produtos essenciais para a rotina das famílias, com preços menores que os praticados no mercado tradicional.

Além disso, itens de alimentação também são ofertados como o pão de leite Panutrir (400g) por R$ 4,75; e o queijo mussarela fatiado Tirol (150g) por R$ 5,99

“Os Armazéns da Família continuam sendo uma importante ferramenta para garantir o acesso a produtos de qualidade por valores que cabem no bolso, contribuindo diretamente para a segurança alimentar e a economia das famílias”, destacou o secretário Leverci Silveira Filho.

A Semana da Economia é válida para as 35 unidades em Curitiba, que atendem exclusivamente famílias cadastradas no programa.

Como participar?

São mais de 350 mil famílias com renda até cinco salários mínimos da capital cadastradas no programa da Prefeitura, beneficiando um milhão de curitibanos, além de 163 entidades sociais e filantrópicas que podem fazer compras nas unidades. Para ser cadastrado, o cidadão deve ter 18 anos ou mais, residir no município onde se cadastra, e ter seus dados sobre a renda familiar, apoiados por documentos, aprovados. A inscrição pode ser feita direta no site do programa. Caso tenha dúvidas na hora de se cadastrar no Armazém da Família, pode recorrer ao Suporte ao Usuário pelo telefone (41) 3350-3890. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30.