Megaobra no litoral: Ponte de Guaratuba começa a ganhar forma; Veja fotos!

As obras da Ponte de Guaratuba, no Litoral do Paraná, passaram dos 35% de execução. O avanço na estrutura foi mostrado pelo Ratinho Jr nas redes sociais e, segundo ele, mantém o prazo de finalização para abril de 2026.

No mês de dezembro, os trabalhos de infraestrutura prosseguiram na execução das estacas do trecho pré-moldado e estaiado, envolvendo atividades de cravação, escavação e concretagem, fabricação das vigas longarinas pré-moldadas e execução das travessas do trecho pré-moldado.

Houve também a continuidade da concretagem dos blocos do trecho estaiado e o lançamento das vigas longarinas (veja aqui como se faz a fundação). Para a infraestrutura da ponte, até o momento, foram 34 estacas concretadas, sendo 16 do trecho estaiado e 18 do trecho pré-moldado. Ao total, são previstas 64 estacas, sendo 24 no trecho estaiado e 40 no trecho pré-moldado.

A Ponte de Guaratuba terá 1.244 metros de extensão, com quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança, barreiras rígidas em concreto, calçadas com ciclovia e guarda-corpo nas extremidades. O investimento por parte do Governo do Estado será de R$ 386,9 milhões.

Acesso lado Guaratuba

Ao mesmo tempo acontece a execução das obras de contenção no Morro de Caieiras por meio de uma técnica conhecida como solo grampeado. A Avenida Antônio dos Santos Miranda, que liga o centro da cidade ao acesso ao ferry-boat, segue em sentido único com duas faixas de trânsito, sendo uma no sentido Caieiras e uma sentido ferry-boat.

Acesso lado Matinhos

Do lado de Matinhos, as equipes já realizaram a retirada da vegetação e o manejo da fauna local, além da remoção das camadas superficiais do solo e de materiais orgânicos. Atualmente, o tráfego na região opera com duas faixas: uma no sentido ferry-boat/Cabaraquara e outra no sentido Matinhos. Quem sai do ferry-boat em direção ao centro de Guaratuba, deve acessar a Avenida Marechal Hermes, que tem o trânsito em duas faixas.

A obra é do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL).