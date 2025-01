Como são construídas as vigas principais da Ponte de Guaratuba?

A Ponte de Guaratuba é tema de muita conversa (e várias polêmicas) há bastante tempo. Das brigas jurídicas, questões ambientais e bravatas políticas, até a esperada confirmação do início das obras, a gente sempre se pergunta: “Como diabos se constrói uma ponte sobre o mar?”. É para ajudar a responder esta pergunta que apresentamos o vídeo a seguir.

+ Leia mais: Regulamento do Jardim Botânico de Curitiba chama atenção

Desenvolvido pelo Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná (DER), o vídeo mostra as técnicas de construção utilizadas na obra. Por exemplo, o tamanho e profundidade das vigas centrais, que sustentam toda a estrutura na parte estaiada da ponte. Também é possível ver como o restante da estrutura é montada, assim como a formatação do canteiro de obras e como será o traçado da ponte.

A construção da Ponte de Guaratuba atingiu a marca de 32% de execução, de acordo com o relatório de obras do mês de novembro. Novo relatório deve ser apresentado ainda esta semana com a atualização dos dados.

O trecho estaiado da obra tem 320 metros de extensão. O maior vão da ponte é no trecho estaiado, com 160 metros de comprimento, que comporta o canal de navegação com dimensões de 90 metros em largura por 19 metros de altura. Em novembro, as 16 estacas dos apoios centrais do trecho estaiado, denominados AP4 e AP5, foram finalizadas.

+ Leia também: 500 espetinhos por noite! Barraca na grande Curitiba é puro sucesso em vendas!

Com isso, foram realizadas duas etapas de concretagem do bloco de coroamento do Apoio 4, totalizando 830 metros cúbicos de concreto. Na segunda etapa, que exigiu cerca de 30 horas de trabalho ininterrupto, foram utilizados 650 metros cúbicos de concreto, transportados por 82 caminhões betoneiras.

Já o Apoio 5 segue com as atividades preliminares de cimbramento e assoalho para viabilizar a montagem da armação e concretagem o bloco.

Estrutura central das vigas da ponte estaiada. Foto: DER