Regulamento do Jardim Botânico de Curitiba chama atenção

Você já parou para ler com atenção as placas com o regulamento do Jardim Botânico, um dos principais cartões-postais de Curitiba? Com a chegada do verão e das férias escolares, o número de visitantes aumenta. Por isso, é importante estar atento às normas de uso do espaço.

Por exemplo, animais de qualquer natureza ou porte, mesmo carregados ao colo ou dentro de gaiolas, é proibido. Nesta semana, a reportagem da Tribuna do Paraná assistiu uma moradora com um cachorro de pequeno porte ser barrada na área.

Conforme o decreto 019/2024, apenas cães-guias, cães de assistência e cães em ações policiais podem circular no Jardim Botânico de Curitiba. Ainda no mundo animal, não é permitido alimentar nenhum bicho, inclusive os peixes. Isso porque os “animais nativos se utilizam dos recursos naturais para sua alimentação”.

Os jardins ao estilo francês chamam atenção pela beleza, porém, é proibido remover, danificar ou alterar a identificação das plantas, e coletar frutos, galhos e sementes sem autorização da administração. Também é vedado degradar os recursos naturais de água, solo, flora e fauna, ou praticar ato de vandalismo.

Jogar bola, bumerangue, peteca, discos de lançamento, jogos e atividades de todos os tipos que resultem em lançamento de objetos não é permitido. A norma também impede “fumar, inclusive cigarros eletrônicos, no interior do bosque, Jardim das Sensações, Estufa Principal, Salão de Exposições, Herbário MBM, Galeria das Quatro Estações, ou em qualquer instalação coberta do Jardim Botânico Municipal”.

Em relação a fotos e vídeos, é permitido como forma de lembrança, mas é expressamente proibido capturar imagens por câmeras fotográficas ou filmagens para uso comercial ou promocional sem a devida autorização e utilização de drones.

Jardim Botânico não é parque

Segundo a Prefeitura, de acordo com a lei e a definição técnica, o Jardim Botânico de Curitiba é uma unidade de conservação e não um parque, como é conhecido popularmente. Por isso, as normas são rígidas, já que o espaço deve estimular a contemplação dos visitantes, contribuir na conservação da natureza, para a educação ambiental e na formação de espaços representativos da flora regional.

“Trata-se de uma área protegida, com coleções de plantas vivas, cientificamente reconhecida, organizadas e identificadas para serem estudadas, por isso, merece normas para sua utilização. Normas feitas para adultos e crianças ajudarem a cuidar da vegetação e dos animais silvestres que ali vivem, na natureza.”

O Jardim Botânico é um dos maiores cartões postais de Curitiba e o ponto turístico mais visitado da cidade. A principal atração é a estufa que abriga exemplares vegetais naturais e ornamentais da flora da Mata Atlântica, que cobre a Serra do Mar e a planície litorânea do Paraná.